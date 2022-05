Gewaltvideos und Pornos im Arbeitschat – die Basler Polizei gerät in Kritik

Martin Roth betont, dass es sich dabei nur um Einzelfälle handle. Es sei nicht so, dass die Truppe ein systematisches Gewaltproblem habe. (saw)

Im Strafbefehl werden Details über die versandten Filme genannt. In einem Film vom August 2018 werde gezeigt, «wie einer Person wegen einer Detonation in einem angrenzenden Gewässer die ganze Hand abgerissen wird.» Bei einem weiteren Video gerät ein Velofahrer unter einen Lastwagen und wird so verletzt, dass Blut spritzt.

In den vergangenen sechs Monaten musste die Justiz allerdings bereits drei Urteile gegen ehemalige Angehörige der Truppe fällen. Darunter war auch ein langjähriger Gruppenleiter. Im internen Whatsappchat habe dieser immer wieder brutale Gewaltvideos und Pornos an seine Mitarbeitenden geschickt. Aus diesem Grund wurde er von der Staatsanwaltschaft für die Verbreitung von Gewaltdarstellung und Pornographie verurteilt.

Die Affenpocken verbreiten sich auch in Europa – wie gefährlich sind sie?

Das Affenpocken-Virus ist nun auch in Deutschland, Frankreich und Italien nachgewiesen worden. Hier erfährst du alles, was du darüber wissen musst.

1980 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Pocken beim Menschen für ausgerottet. Man stoppte die flächendeckende Impfung und das Virus existierte offiziell nur noch in zwei Hochsicherheitslaboratorien in den USA und Russland. Nun sind die mit dem Virus verwandten Affenpocken auf dem Vormarsch – die Nachbarländer der Schweiz melden bereits erste Fälle. Doch wie gefährlich ist das neuartige Virus? Alles, was du jetzt wissen musst: