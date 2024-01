Polizeieinsatz an unbewilligter Demo von «Basel Nazifrei» kostet 435'000 Franken

Zuvor hatte das Online-Portal «Primenews» darüber berichtet. Am 21. Oktober demonstrierten trotz Demoverbot Gruppen wie «Basel Nazifrei» in Basel gegen eine angekündigte Kundgebung von Corona-Massnahmen-Gegnern.

Der Polizeieinsatz an der Gegendemonstration von «Basel Nazifrei» gegen Massnahmen-Gegner vom vergangenen Oktober hat rund 435'000 Franken gekostet. Dies gab die Basler Regierung am Freitag in einer Antwort auf eine Interpellation aus dem Grossen Rat bekannt.

Telefonbetrüger ergattert Tausende Franken – und wird dann von 80-Jähriger ausgetrickst

Zivile Fahnder der Kantonspolizei Aargau haben am Dienstag in Baden AG einen 41-jährigen Angehörigen einer Bande von Telefonbetrügern festgenommen. Der Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz hatte bereits am Vortag eine 80-jährige Frau betrogen.