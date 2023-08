«Schwindelgründungen»: Prozess gegen alt SVP-Nationalrat geplatzt

Der Prozess gegen einen alt Nationalrat der SVP und gegen einen ehemaligen SVP-Grossrat ist geplatzt. Aufgrund der Abwesenheit der beiden Beschuldigten hat das Strafgericht Basel-Stadt die Verhandlung auf den nächsten Monat verschoben.

Der Prozess in Basel ist geplatzt (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Der eine Angeklagte war nach Aussagen des Gerichtspräsidenten mit einem ärztlichen Attest entschuldigt abwesend. Der andere blieb der Verhandlung unentschuldigt fern.

Gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wird den beiden mehrfache Erschleichung einer falschen Beurkundung sowie Anstiftung zur Urkundenfälschung im Amt vorgeworfen. Die mutmasslichen Delikte sollen in den Jahren 2007 bis 2009 bei einer Treuhandfirma begangen worden sein. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Es mache wenig Sinn, den unentschuldigt Abwesenden vorzuführen, wenn der andere Beschuldigte nicht teilnehmen könne, sagte der Gerichtspräsident. Daher erachte er die erste Hauptverhandlung als gescheitert. Bereits im Vorfeld zur angesetzten Verhandlung seien vor allem von ehemaligen SVP-Grossrat zahlreiche Beschwerden eingegangen.

Verjährung droht nach Verzögerungen

Das Ausmass an formellen Einwänden sei aus der Sicht des Gerichts nicht nachvollziehbar, so der Gerichtspräsident. Er bezeichnete dies als «Versuch, das Verfahren zu verzögern». Nächstes Jahr drohe eine Verjährung, was das Gericht verhindern wolle.

Die Anklage liegt bereits seit dem Jahr 2018 vor. Ein weiterer Grund für die jahrelange Verzögerung ist, dass die mit dem Verfahren betraute Gerichtspräsidentin per Ende 2021 in Pension ging, «ohne den Fall zu instruieren», wie der Verwaltungschef des Basler Strafgerichts auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt. «Die Gründe dafür entziehen sich unserer Kenntnis», heisst es weiter in der Antwort. Per 2022 sei umgehend ein neuer Verfahrensleiter beauftragt worden, der sich in das Dossier einarbeiten musste. (sda)