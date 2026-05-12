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Mehr Betriebe unterschreiten den Mindestlohn im Kanton Basel-Stadt

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Gewisse Betriebe halten sich nicht an den Mindestlohn in Basel-Stadt.Bild: www.imago-images.de

Mehr Betriebe unterschreiten den Mindestlohn im Kanton Basel-Stadt

12.05.2026, 16:1312.05.2026, 16:13

Das Basler Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) hat letztes Jahr bei fast 15 Prozent aller kontrollierten Betriebe Mindestlohn-Unterschreitungen festgestellt. Das sind zwei Prozent mehr als im Vorjahr mit knapp 13 Prozent, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Die Summe der festgestellten Lohnunterschreitung stieg deutlich von 19'458 auf 88'417 Franken. Grund für diesen Anstieg sei primär, dass der Kanton die Kontrollen bei grösseren Unternehmen mit einer entsprechend höheren Anzahl betroffener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchführte, heisst es im Bulletin der Regierung.

Insgesamt kontrollierte das AWA 2521 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 346 Unternehmen. Während der Kanton gleich viele Betriebe wie im Vorjahr prüfte, nahm er 138 Prozent mehr Arbeitnehmende unter die Lupe.

Der Mindestlohn lag im vergangenen Jahr im Kanton Basel-Stadt bei 22 Franken in der Stunde. Zurzeit liegt er bei 22.20 Franken. (sda)

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