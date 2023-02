Wahl-Panne im Baselbiet: 2 Landräte müssen Sitz wieder abgeben

Die vorgenommene Korrektur habe sowohl bei der Parteienstärke als auch bei der Anzahl Parteisitze im Landrat keine Änderungen zur Folge, heisst es weiter in der Mitteilung.

Zwei als gewählt geltende Baselbieter Landratsmitglieder müssen ihren Sitz wieder abgeben. Die Sitzwanderung zwischen den Wahlkreisen Reinach, Münchenstein, Muttenz und Laufen ist durch eine Software falsch berechnet worden, wie die Landeskanzlei am Freitag mitteilte.

Eine Rekordstrafe von insgesamt 444 Millionen Euro, welche die französische Wettbewerbsbehörde im Jahr 2020 gegen die Pharmaunternehmen Novartis und Roche verhängt hatte, wurde vo^n einem Berufungsgericht in Paris in vollem Umfang aufgehoben. Dies teilte die Behörde am Donnerstag mit.