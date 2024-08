Behörden bedauern Basler Tötungsdelikt – externe Untersuchung angekündigt

Die Tötung einer 75-jährigen Frau durch einen verurteilten Doppelmörder sorgt für Empörung. Am Montag stellten sich die Basler Behörden den Fragen der Medien.

Die Medienkonferenz

Stephanie Eymann, die Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements, eröffnete die Medienkonferenz mit einigen einleitenden Worten. Sie sprach den Angehörigen des Opfers ihr Mitgefühl aus und klärte danach über die Verantwortlichkeiten im Fall des Basler Tötungsdelikts auf.

Eymann wies auf eine externe Untersuchung des Tötungsdelikts und des Vorgehens der Behörden hin. «Wo allfällige Fehler passiert sind, ist offen», so die Sicherheitsvorsteherin.

Regierungsrätin Stephanie Eymann. Bild: keystone

Danach äusserte sich Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. Er sagte:

«Falls sich der dringende Verdacht bestätigt, ist es so, dass wir als Kanton der Verantwortung nicht gerecht werden konnten – ich bedaure das».

Michael Rolaz, der CEO der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), erklärte, wie die forensische Abteilung der UPK funktioniert. Vollzugsöffnungen seien nebst weiteren Massnahmen wichtig für die Behandlung von Patienten. Wie ein solcher Freigang konkret ausgestaltet sei, werde durch verschiedene Gremien bestimmt.

Michael Rolaz, CEO der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Bild: keystone

Rolaz sagte auch, der Fall des mutmasslichen Täters werde extern aufgearbeitet, auch wenn derzeit keine Informationen über ein Fehlverhalten seiner Institution vorlägen. Vollzugsferien und Urlaube seien grundsätzlich wichtig und darüber hinaus gesetzlich verpflichtend.

Auf Frage eines Journalisten sagte Rolaz, dass Freigänge vorübergehend nicht durchgeführt werden. Dies, um die Patientinnen und Patienten vor möglichen Begegnungen zu schützen.

Gemäss Sabine Uhlmann, Leiterin Strafvollzug in Basel-Stadt, sei «die Vollzugsbehörde verpflichtet, einmal im Jahr zu überprüfen, ob ein Täter bedingt entlassen werden kann». In Bezug auf Freigänge komme es zuerst zu 2:1-Ausgängen, also zwei Mitarbeiter und die verurteilte Person. Dann folge ein 1:1-Urlaub, danach Gruppenurlaube und am Ende alleinige Freigänge und Tagesurlaube, so wie es beim mutmasslichen Täter der Fall war.

Sabine Uhlmann, Leiterin Strafvollzug in Basel-Stadt. Bild: keystone

Dass ein Täter überhaupt in eine stationäre therapeutische Massnahme komme, müsse eine psychische Erkrankung vorliegen und diese mit der begangenen Tat in einem Zusammenhang stehen.

Elektronisch überwacht werden Patienten bei Vollzugsöffnungen nicht, so Uhlmann. Entsprechende Personen müssten jedoch Abmachungen einhalten. «Es würde den Rückfall nicht verhindern, wenn wir am Bildschirm zuschauen.»

Danach äusserte sich Henning Hachtel, der Direktor der Klinik für Forensik der UPK. Der Fokus einer Behandlung liege darin, das psychische Zustandsbild einer Person zu verbessern, dies mit medizinischen, psychologischen und psychiatrischen Massnahmen. Das Ziel: Dass eine erkrankte Person nicht erneut ein Delikt begehe.

Henning Hachtel, Direktor der Klinik für Forensik der UPK. Bild: keystone

Lockerungen erfolgten stufenweise, um zu analysieren, ob Behandlungsfortschritte festzustellen sind. Das Ziel sei die Resozialisierung einer Person, sagt Hachtel.

Aktuell seien die Basler Behörden für 12 Klienten mit einem vergleichbaren Profil (paranoide Schizophrenie) wie der mutmassliche Täter zuständig. Diese müssten sich aber nicht zwingend auf Basler Kantonsgebiet befinden.

Zur Frage nach der Rückfallquote sagt Hachtel: «Die Rückfallquote bei behandelten schizophrenen Tätern liegt deutlich unter der allgemeinen Rückfallquote.»

Das ist passiert

Die Wogen gingen hoch, als ein Mann am vergangenen Donnerstag in Basel eine 75-jährige Frau erstach. Der Grund: Der 32-jährige mutmassliche Täter hatte bereits vor zehn Jahren zwei Frauen getötet, zum Zeitpunkt des aktuellen Delikts befand er sich auf einem unbegleiteten Freigang.

Weil der Mann die beiden Tötungen vor zehn Jahren in einer Psychose beging, wurde er als schuldunfähig eingestuft. Er befindet sich seither in einer therapeutischen Massnahme in der geschlossenen Psychiatrie. Nun informiert das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel zu Fragen im Straf- und Massnahmenvollzug. Hier findest du die Pressekonferenz im Livestream:

Die Reaktionen auf das Tötungsdelikt

Nach der Ermordung der 75-jährigen Frau sagte Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy:

«Dieser erschreckende Fall zeigt einmal mehr, dass wir eine Nulltoleranz für Personen brauchen, die Schwerststraftaten begangen haben.»

Täter wie der Mann aus Basel sollten sich auch dann nicht frei bewegen dürfen, wenn sie in einer stationären Therapie sind, so Bregy.

Philipp Matthias Bregy ärgert sich über das Vorgehen der Basler Behörden. Bild: keystone

Kritik äusserte auch SVP-Nationalrat und Anwalt Pascal Schmid. Er bezeichnete den unbegleiteten Freigang in der NZZ als «verantwortungslos».

Im Fall des Basler Täters sei die Therapie offenbar bereits zweimal verlängert worden, wie die NZZ schreibt. Dies sei nur bei nachgewiesenen Fortschritten zulässig, seien diese nicht zu erkennen, drohe die Verwahrung.

«Risikobeurteilungen heute sehr zuverlässig»

Im modernisierten Strafvollzug müssen zahlreiche Sicherheitselemente erfüllt sein, dass gefährliche Täter einen unbegleiteten Urlaub erhalten. Wissenschaftlich basierte Tools beurteilen die Rückfallwahrscheinlichkeit, hinzu kommen Beurteilungen von Fachkommissionen und Experten.

Der 32-jährige Täter hat bereits zwei Frauen getötet. Bild: Shutterstock

Frank Urbaniok, einer der führenden Schweizer Experten für Rückfallprävention, sagte in der NZZ:

«Wenn man es sorgfältig und richtig macht, dann sind die Risikobeurteilungen heute sehr zuverlässig.»

Allerdings komme es bei psychiatrischen Gutachten regelmässig zu Qualitätsmängeln, so Urbaniok weiter. Dies könne die Risikobeurteilung massiv verfälschen.

Zur Forderung der Nulltoleranz sagt der psychiatrische Forensiker Thomas Knecht im «Tages-Anzeiger»: «Man kann niemals alle Schwertäter verwahren, dafür fehlen uns die Ressourcen, zudem ist dies ethisch nicht vertretbar.»

Politiker, die dies forderten, müssten sich die Frage stellen, ob es vertretbar sei, hundert Personen mit guten Prognosen für immer wegzusperren, wenn nur eine von ihnen tatsächlich wieder straffällig werde.

