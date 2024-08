Nach Tötungsdelikt in Basel – Justizdepartement muss sich unangenehmen Fragen stellen

Die Tötung einer 75-jährigen Frau durch einen verurteilten Doppelmörder sorgt für Empörung. Am Montag stellen sich die Basler Behörden den Fragen der Medien.

Die Wogen gingen hoch, als ein Mann am vergangenen Donnerstag in Basel eine 75-jährige Frau erstach. Der Grund: Der 32-jährige mutmassliche Täter hatte bereits vor zehn Jahren zwei Frauen getötet, zum Zeitpunkt des aktuellen Delikts befand er sich auf einem unbegleiteten Freigang.

Weil der Mann die beiden Tötungen vor zehn Jahren in einer Psychose beging, wurde er als schuldunfähig eingestuft. Er befindet sich seither in einer therapeutischen Massnahme in der geschlossenen Psychiatrie.

Der 32-jährige Täter hat bereits zwei Frauen getötet. Bild: Shutterstock

Nach der Ermordung der 75-jährigen Frau sagte Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy:

«Dieser erschreckende Fall zeigt einmal mehr, dass wir eine Nulltoleranz für Personen brauchen, die Schwerststraftaten begangen haben.»

Täter wie der Mann aus Basel sollten sich auch dann nicht frei bewegen dürfen, wenn sie in einer stationären Therapie sind, so Bregy.

Philipp Matthias Bregy ärgert sich über das Vorgehen der Basler Behörden. Bild: keystone

Kritik äusserte auch SVP-Nationalrat und Anwalt Pascal Schmid. Er bezeichnete den unbegleiteten Freigang in der NZZ als «verantwortungslos».

Im Fall des Basler Täters sei die Therapie offenbar bereits zweimal verlängert worden, wie die NZZ schreibt. Dies sei nur bei nachgewiesenen Fortschritten zulässig, seien diese nicht zu erkennen, drohe die Verwahrung.

«Risikobeurteilungen heute sehr zuverlässig»

Im modernisierten Strafvollzug müssen zahlreiche Sicherheitselemente erfüllt sein, dass gefährliche Täter einen unbegleiteten Urlaub erhalten. Wissenschaftliche basierte Tools beurteilen die Rückfallwahrscheinlichkeit, hinzu kommen Beurteilungen von Fachkommissionen und Experten.

Frank Urbaniok, einer der führenden Schweizer Experten für Rückfallprävention, sagte in der NZZ:

«Wenn man es sorgfältig und richtig macht, dann sind die Risikobeurteilungen heute sehr zuverlässig.»

Allerdings komme es bei psychiatrischen Gutachten regelmässig zu Qualitätsmängeln, so Urbaniok weiter. Dies könne die Risikobeurteilung massiv verfälschen.

Zur Forderung der Nulltoleranz sagt der psychiatrische Forensiker Thomas Knecht im «Tages-Anzeiger»: «Man kann niemals alle Schwertäter verwahren, dafür fehlen uns die Ressourcen, zudem ist dies ethisch nicht vertretbar.»

Politiker, die dies forderten, müssten sich die Frage stellen, ob es vertretbar sei, hundert Personen mit guten Prognosen für immer wegzusperren, wenn nur eine von ihnen tatsächlich wieder straffällig werde.

Am Montagnachmittag wird das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement an einer Medienkonferenz offene Fragen beantworten. (rst)