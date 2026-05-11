Dem Wesen entsprechend: Zürcher Stadtratsmitglieder sollen Vogel-Paten werden

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Welches Zürcher Stadtratsmitglied ist eine intelligente Krähe, welches eher ein unscheinbarer Spatz? Die FDP wünscht sich, dass die Stadträtinnen und Stadträte ein Patronat für einen Vogel übernehmen, der ihrem Wesen entspricht.

Jedes Mitglied des Stadtrats solle «Schutzpatron» oder «Schutzpatronin» für eine in der Stadt lebende Vogelart werden, fordert Flurin Capaul, seit neuestem Ex-Gemeinderat, in seiner schriftlichen Anfrage. So könne auf Artenvielfalt und die Bedeutung der Natur in der Stadt aufmerksam gemacht werden.

Der Stadtrat wird nun eine «tabellarische Auflistung» machen müssen, welche Vogelart aus welchem Grund zu welchem Stadtratsmitglied passen würde. Dafür hat er nun drei Monate Zeit.

Das Thema Stadtvögel brachte Zürich in jüngster Vergangenheit viele Negativ-Schlagzeilen ein. Ein Video von der Tötung zahlreicher Tauben am Stadelhofen schlug hohe Wellen. Die Grünen reichten daraufhin eine Motion für eine tierfreundlichere Regulierung ein. (sda)