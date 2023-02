Rund 400 Menschen an «revolutionärer Klimakundgebung» in Basel

Reizgas und Gummischrot gegen «revolutionäre Klimakundgebung» in Basel

Bei einer Kundgebung mit rund 400 Teilnehmenden in der Stadt Basel hat die Polizei am Samstagnachmittag Reizgas und Gummischrot eingesetzt. Die «revolutionäre Klimakundgebung» war von den Behörden nicht bewilligt worden.

Nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Stadt beteiligten sich rund 400 Menschen an der Kundgebung, darunter etwa die Hälfte Vermummte. Teilnehmende der Kundgebung prangerten das klimafeindliche Geschäftsgebaren von Grosskonzernen und Banken an. Zunächst hatte sich der Demonstrationszug in der Nähe des SBB-Bahnhofs formiert und sei trotz wiederholter Abmahnungen in die Innenstadt vorgedrungen.

Beim Bankenplatz eskalierte die Situation, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Als die Kundgebung eine Polizeiabsperrung zum Steinenberg überschritt, habe die Polizei ohne Vorwarnung mit massivem Gummischrotbeschuss und mit Reizgas reagiert.

(dsc/sda)