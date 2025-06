33-Jähriger nach Tötungsdelikt in Basel wegen Mordes angeklagt

Der Mann soll gemäss Staatsanwaltschaft am frühen Nachmittag des 8. August 2024 in einem Mehrfamilienhaus am Nasenweg eine 75-jährige Anwohnerin getötet haben. Es gelte die Unschuldsvermutung, hiess es weiter. Nach einer eintägigen Flucht nahm die Polizei den damals 32-jährigen Schweizer fest.

Zehn Monate nach dem Tötungsdelikt am Basler Nasenweg erhebt die Staatsanwaltschaft gegen einen inzwischen 33-jährigen Mann Anklage wegen Mordes. Dies teilte sie am Freitag nach Abschluss des Vorverfahrens mit.

Zuger Kantonsparlament debattiert über erneute Steuersenkung

Die Zuger Bevölkerung soll in den Jahren 2026 bis 2029 weniger Steuern zahlen. So will es die Regierung. Im Kantonsrat gab es in der Eintretensdebatte neben den Linken auch von der Mitte kritische Wortmeldungen.