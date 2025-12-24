bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Basel: Verdächtiger nach Sexualdelikt an kleinem Kind festgenommen

Basel: Verdächtiger nach Sexualdelikt an kleinem Kind festgenommen

24.12.2025, 17:2924.12.2025, 17:29

In Basel ist ein Tatverdächtiger in einem Sexualdelikt festgenommen worden. Der Mann soll am vergangenen Donnerstag bei der Oekolampadmatte an einem fünfjährigen Kind eine sexuelle Handlung vorgenommen haben.

Das Zwangsmassnahmengericht hat für den 30-jährigen Schweizer Untersuchungshaft für sechs Wochen angeordnet, wie die Staatsanwaltschaft Basel am Mittwoch mitteilte. Für den Festgenommenen gilt die Unschuldsvermutung.

Der Verdächtigte soll die Tat am 18. Dezember kurz nach 12.00 Uhr begannen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei oder der Polizei in Verbindung zu setzen, hiess es weiter.

Die Polizei sei allem voran an Bildmaterial interessiert, das im Umkreis des mutmasslichen Fluchtweges des Täters an der Colmarerstrasse, Rufacherstrasse und Türkheimerstrasse zwischen 12.00 und 12.30 Uhr aufgezeichnet worden sei. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So selten sind weisse Weihnachten im Flachland wirklich
Weisse Weihnachten im Flachland – leider erfüllt sich der Traum auch in diesem Jahr wohl nicht wirklich. Zwar könnten an Heiligabend hie und da ein paar Flocken fallen, komplett weiss wird es aber nur in den Bergen.
Wieder einmal keine weissen Weihnachten im Flachland ... Zwar hat uns über die Festtage ein Kaltluftpaket fest im Griff, zu den Temperaturen um den Gefrierpunkt und der eisigen Bise gesellen sich aber nur gebietsweise ein paar Flocken. Ansetzen werden diese zumindest in tieferen Lagen jedoch ziemlich sicher nicht. Zwar sinkt die Schneefallgrenze fast landesweit auf 1000 bis 500 Meter, aber mehr als 10 Zentimeter gibt es höchstens im Wallis und im Tessin.
Zur Story