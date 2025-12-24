Basel: Verdächtiger nach Sexualdelikt an kleinem Kind festgenommen

In Basel ist ein Tatverdächtiger in einem Sexualdelikt festgenommen worden. Der Mann soll am vergangenen Donnerstag bei der Oekolampadmatte an einem fünfjährigen Kind eine sexuelle Handlung vorgenommen haben.

Das Zwangsmassnahmengericht hat für den 30-jährigen Schweizer Untersuchungshaft für sechs Wochen angeordnet, wie die Staatsanwaltschaft Basel am Mittwoch mitteilte. Für den Festgenommenen gilt die Unschuldsvermutung.

Der Verdächtigte soll die Tat am 18. Dezember kurz nach 12.00 Uhr begannen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei oder der Polizei in Verbindung zu setzen, hiess es weiter.

Die Polizei sei allem voran an Bildmaterial interessiert, das im Umkreis des mutmasslichen Fluchtweges des Täters an der Colmarerstrasse, Rufacherstrasse und Türkheimerstrasse zwischen 12.00 und 12.30 Uhr aufgezeichnet worden sei. (sda)