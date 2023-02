Klimaaktivisten besetzen Basler Gymi – Klima soll Schulstoff werden

Heute ist das ehrwürdige Gymnasium Münsterplatz in der Hand von Klimaaktivisten. Denn das Kollektiv «Erde brennt» und End Fossil Basel – ein Schweizer Ableger der internationalen Bewegung End Fossil – haben die Aula der Schule besetzt. «Unseri Schuele» ist ihr Motto.

Ihre Anliegen: «Was wir heute im Unterricht lernen, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäss.» So sagte es der Aktivist Cyrill gegenüber watson. Im Vordergrund des Streiks steht demnach in erster Linie das Schulsystem. Die Jugendlichen stehen unter anderem für die Einführung eines Klimakursmoduls an Schulen ein.

watson hat Luisa* erreicht, die die Aktion mitorganisiert hat. Sie berichtet von dem Elan vor Ort: «Die Stimmung ist super!» Rund 100 Jugendliche befänden sich bereits am Morgen vor Ort – auch neue Gesichter und Lehrpersonen würden sich immer wieder unter die Aktivisten mischen.

«Wir haben Aufmerksamkeit.» Luisa

Um auf ihre Positionen aufmerksam zu machen – und den Raum, den sie heute für sich beanspruchen, auch mit Inhalten zu füllen – haben die Jugendlichen ein Programm auf die Beine gestellt, das Workshops, offene Diskussionen und Musik umfasst.

Die Jugendlichen denken nicht nur im Hinblick auf das Klima über den heutigen Tag hinaus, auch ihre Aktionen in Schulen sollen sich über den heutigen Tag und auch über Basel hinaus verbreiten: Am Dienstag geht es in Zürich weiter. Denn es sei auch ein Ziel, die Klimabewegung in der Schweiz wiederzubelegen, so Luisa.

Udate folgt.

*Name der Redaktion bekannt.

(yam)