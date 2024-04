Wegen JSVP: Demonstration in Sissach BL gegen Rechtsextremismus

Regez erreichte bei den Nationalratswahlen 2023 in ihrer Partei das drittbeste Ergebnis und wäre somit erste Nachrückende. Auch nach den letztjährigen Landratswahlen ist Regez in ihrem Wahlkreis die erste SVP-Nachrückende. (sda)

Rund 200 Menschen haben in Sissach BL am Samstag gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Juso Baselland hatte zu der bewilligten Kundgebung aufgerufen. Hintergrund waren Medienberichte über Kontakte der Baselbieter Politikerin Sarah Regez von der Jungen SVP Schweiz zu rechtsextremen Gruppierungen.

Deutsches Auswärtiges Amt: Deutsche sollen den Iran verlassen – auch das EDA rät ab

Das Auswärtige Amt in Berlin hat alle deutsche Staatsangehörige im Iran aufgefordert, das Land zu verlassen. Zugleich warnte es vor Reisen in den Iran. «Die derzeitigen Spannungen in der Region, insbesondere zwischen Israel und Iran, bergen die Gefahr einer plötzlichen Eskalation», teilte das Auswärtige Amt am Freitagabend mit.