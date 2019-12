Schweiz

Basel

Sexueller Übergriff auf Kind in Baselbieter Globegarden-Kita



Sexueller Übergriff auf Kind in Baselbieter Globegarden-Kita – 35-Jähriger festgenommen

bild: globegarden

Der Betreiber der Kita-Kette Globegarden teilte am Donnerstag mit, dass es in der Kita in Allschwil BL am 6. Dezember zu einem Übergriff auf ein Kind gekommen sei. Ein 35-jähriger Angestellter habe eine «Grenzüberschreitung im sexuellen Bereich» an einem Kind verübt und sei dabei von einer Mitarbeiterin der Tagesstätte beobachtet worden.

Die Polizei sei informiert worden und der Mann in der Folge festgenommen. «Der Schutz und die Sicherheit aller Kinder haben für uns oberste Priorität. Bei Grenzverletzungen gilt Nulltoleranz. Wir haben den Beschuldigten noch am selben Tag fristlos entlassen», heisst es in der Mitteilung.

Es bestehe ausserdem der Verdacht, dass zwei weitere Kinder Opfer eines sexuellen Übergriff geworden seien. (jaw)

Update folgt ...

Abonniere unseren Newsletter