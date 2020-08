Schweiz

Bern

Lenker Gletschersee läuft aus – Hochwassergefahr



Lenker Gletschersee läuft aus – Hochwassergefahr

Bild: k23video://11920519/b9da3257d454491924d65998bc904e28

Der Faverges-Gletschersee oberhalb der Lenk läuft seit Freitagmorgen aus. An Trübbach und Simme besteht Hochwassergefahr, wie die Behörden per SMS mitteilten.

Das Alarmsystem meldete in den frühen Morgenstunden einen Rückgang des Seepegels, wie die Gemeinde Lenk im Internet schreibt. Der Wasserstand habe sich bis jetzt um rund einen Meter gesenkt und es sei anzunehmen, dass der See subglazial, also im Gletscherinnern auslaufe.

Dies kann nach Angaben der Behörden an Trübbach und Simme zu Hochwasser und Springfluten führen. Bevölkerung und Gäste wurden dringend gebeten, die Hinweise zu beachten.

Mehr Informationen folgen

(aeg/sda)

