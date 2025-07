Zweites Referendum gegen Velostation laut SVP zustande gekommen

Bereits 2022, als die Stadt die Räumlichkeiten in der Welle 7 erstmals für eine Velostation mieten wollte, ergriffen die SVP und ihre Verbündeten erfolgreich das Referendum. In der anschliessenden Volksabstimmung sagten rund 60 Prozent Ja zur Station. (nib/sda)

Auch das zweite Referendum gegen die Velostation in der Welle 7 beim Bahnhof Bern ist laut der SVP zustande gekommen. 1506 gültige Unterschriften seien gegen die Verlängerung des Mietvertrags gesammelt worden, teilte die Partei am Donnerstag mit.

Mit diesem Brief vergrault die ZKB ihre US-Kundschaft

Die ZKB verlangt neue Gebühren wegen des angeblichen Zusatzaufwands mit der US-Klientel in der Schweiz. Der Ärger bei Auslandamerikanern ist gross.

Bereits der erste Satz lässt erahnen, was als Nächstes kommt: «Für Schweizer Banken ist die Betreuung von US-Kunden in den vergangenen Jahren immer anspruchsvoller geworden», schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in einem Brief, der diese Woche an die in der Schweiz wohnhafte US-Klientel verschickt wurde. Und prompt folgt der Gebühren-Hammer.