sonnig20°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Linksgrün greift mit Gullotti bernjurassischen Regierungssitz an

Linksgrün greift mit Gullotti bernjurassischen Regierungssitz an

11.08.2025, 09:3611.08.2025, 09:52
Mehr «Schweiz»

Die linken Regionalparteien steigen mit Hervé Gullotti von der SP ins gemeinsame Rennen um den bernjurassischen Regierungssitz. Das gaben die SP und die Grünen Grand Chasseral am Montag in Sonceboz bekannt.

Herve Gullotti, Co-Direktor CEFF Commerce, spricht bei der Digger Foundation, Hersteller Minenraeumungsfahrzeuge, am Mittwoch, 4. Dezember 2024, in Tavanes. Ein Novum in der Schweiz, die Schulen von G ...
Hervé Gullotti will in die bernjurassische Regierung.Bild: keystone

Der Entscheid zugunsten des 52-jährigen Historikers Gullotti sei «nach einem Konsens» zwischen den beiden Parteien erfolgt und nachdem Cyprien Louis, der Co-Präsident der Grünen Kanton Bern, seine Kandidatur zurückgezogen habe.

Gullotti sass von 2017 bis 2024 im Berner Kantonsparlament und amtierte 2020/2021 als «höchster Berner». Seit 2023 ist er Gemeindepräsident von Tramelan.

Die linken Regionalparteien erhoffen sich mit ihrer gemeinsamen Kandidatur, den bernjurassischen Sitz für sich zu entscheiden und somit die Mehrheit in der Regierung zurückzuerobern. Derzeit hat SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg den garantierten Sitz des Berner Juras inne. Schnegg strebt eine weitere Amtszeit an. (dab/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
YB holt Bundesliga-Stammspieler +++ Xavi Simons im Tausch für Nkunku zu Chelsea?
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Dieser Philosoph hilft Trump, den perfekten Überwachungsstaat zu schaffen
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
«Ich habe täglich geweint» – zwei Frauen über ihre Schönheitseingriffe
Meistgeteilt
1
Nato-Chef Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
Servette stellt neuen Trainer vor +++ Aarau unterliegt Saudis klar
4
Weil Coltorti «die Energie» verlässt, kommt es zum grössten Goalieflop der Super League
5
Tragödie in Japan: Zwei Boxer sterben nach ihren Kämpfen
Mann stürzt in Arosa GR mit Gleitschirm ab und stirbt
Ein 60-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag beim Weisshorngipfel in Arosa mit einem Gleitschirm abgestürzt. Er schlug mit dem Rücken auf den Boden auf und starb.
Zur Story