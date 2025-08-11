Linksgrün greift mit Gullotti bernjurassischen Regierungssitz an

Die linken Regionalparteien steigen mit Hervé Gullotti von der SP ins gemeinsame Rennen um den bernjurassischen Regierungssitz. Das gaben die SP und die Grünen Grand Chasseral am Montag in Sonceboz bekannt.

Hervé Gullotti will in die bernjurassische Regierung. Bild: keystone

Der Entscheid zugunsten des 52-jährigen Historikers Gullotti sei «nach einem Konsens» zwischen den beiden Parteien erfolgt und nachdem Cyprien Louis, der Co-Präsident der Grünen Kanton Bern, seine Kandidatur zurückgezogen habe.

Gullotti sass von 2017 bis 2024 im Berner Kantonsparlament und amtierte 2020/2021 als «höchster Berner». Seit 2023 ist er Gemeindepräsident von Tramelan.

Die linken Regionalparteien erhoffen sich mit ihrer gemeinsamen Kandidatur, den bernjurassischen Sitz für sich zu entscheiden und somit die Mehrheit in der Regierung zurückzuerobern. Derzeit hat SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg den garantierten Sitz des Berner Juras inne. Schnegg strebt eine weitere Amtszeit an. (dab/sda)