Mann von Berner Polizei in Tavannes gefunden

Nach Grossfahndung im Berner Jura – gesuchter Mann festgenommen

15.12.2025, 08:0915.12.2025, 08:10

Ein nach einem Streit in Tavannes BE gesuchter, als bewaffnet und gefährlich eingestufter Mann, ist in der Nacht auf Montag festgenommen worden. Das teilte die Berner Kantonspolizei am Montag auf X mit.

ARCHIVBILD ZUR URTEILSVERKUENDUNG ZUM TOETUNGSDELIKT VON NIEDERWANGEN --- Ein Absperrband der Polizei am Rande des Koenizbergwaldes, am Mittwoch, 2. Februar 2022, in Niederwangen. Der leblose Koerper ...
Auslöser der Fahndung war ein Streit in einem Wohnhaus in Tavannes am Sonntagmorgen.Bild: keystone

Weitere Angaben zur Festnahme machte die Polizei zunächst nicht. Sie hat ein Communiqué in Aussicht gestellt.

Auslöser der Fahndung war ein Streit in einem Wohnhaus in Tavannes am Sonntagmorgen. Zeugen sagten aus, ein 30- bis 40-jähriger Mann habe mehrere ihm bekannte Personen bedroht. In der Tür einer Wohnung stellte die Polizei Einschusslöcher fest.

In der Folge wurde mit Spezialeinheiten, Drohnen und Spürhunden im Gebiet zwischen Tavannes und Reconvilier BE nach dem Mann gesucht.

Die Bevölkerung wurde zeitweise aufgefordert, zu Hause zu bleiben, und eine Hauptstrasse wurde gesperrt.

Am Abend konnte die Hauptstrasse zwischen Reconvilier und Tavannes wieder freigegeben werden. (sda)

