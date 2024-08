Zentralbahn bleibt bei Brienz BE bis 29. September unterbrochen

Die Bahnstrecke zwischen Meiringen und Interlaken Ost BE bleibt mindestens am 29. September gesperrt. Bahnersatzbusse bedienen ab dem 24. August alle Bahnhöfe und Haltestellen ausser Brienz West, teilte die Zentralbahn am Dienstagabend mit.

Die überschwemmte Bahnstrecke am 13. August. Bild: keystone

Die Bahninfrastruktur in Brienz BE wurde auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern vollständig zerstört, hiess es in der Mitteilung weiter. Dabei seien auch Kabelanlagen, Sicherungsanlagen und weitere elektrische Einrichtungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Aufräumarbeiten auf dem Trassee der Zentralbahn in Brienz dauern deshalb an.

Der in Brienz am 12. August über die Ufer getretene Mühlebach schwemmte grosse Mengen Geschiebe in das Gleisbett und einen Tunnel der Bahn. Am Tag danach lagen bis zu fünf Meter hoch Holz und Geröll auf den Schienen.

Das Wasser stand zwei Meter überGleishöhe. Die Zentralbahn rechnete damit, dass sie Schienen neu verlegen und Schwellen austauschen muss. (dab/sda)