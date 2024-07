AERO-Festival: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Am Samstagabend kam es vor der Hauptbühne am AERO-Festival zu einer Auseinandersetzung. Bild: instagram

Bei einem Streit am AERO-Festival in Belpist am vergangenen Wochenende ein Mann schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag, 1. Juli 2024, nachträglich gemeldet, dass es am Samstag, 29. Juni, am AERO-Festival in Belp zu einer Auseinandersetzung gekommen sei.

Zwischen 22.00 Uhr und 22.45 Uhr soll es vor der Hauptbühne des Festivalgeländes zu einem Streit gekommen sein. Dabei schlug der Täter dem Opfer ins Gesicht und verletzte dieses schwer. Der verletzte Mann musste daraufhin mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden.

Polizei bittet um Hinweise

Beim mutmasslichen Täter soll es sich gemäss Aussagen um einen 30 bis 40-jährigen Mann handeln. Aufgefallen ist er mit seiner grossen Statur (circa 180-190 cm gross). Andere Besuchende berichten von seiner korpulenten Figur, heller Haut und hellen, kurzen Haaren. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung trug der mutmassliche Täter ein weisses T-Shirt und dunkle Hosen.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

Zum Zustand des Opfers kann zu einem späteren Zeitpunkt Auskunft gegeben werden.

(sda/aki)