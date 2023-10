Polizei sperrt Strasse vor Bundeshaus

Vollmond Oktober: 13 spannende Fakten zum Erdtrabanten

Am 28. Oktober tritt der Vollmond in der Schweiz um 22.24 Uhr ein. Er steht ganz im Zeichen des Stiers. Hier erfährst du alles über die leuchtende Kugel am Himmel.

Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann. Am letzten Oktoberwochenende wird seine Wirkung noch stärker als sonst, denn: Der Oktober-Vollmond im Stier geht mit einer gleichzeitigen partiellen Mondfinsternis einher.