Brand im Bundeshaus Bern am Mittwochmorgen

Brand verzögert Betrieb im Bundeshaus

17.12.2025, 08:2417.12.2025, 08:24

Ein kleiner Brand im Bundeshaus hat am frühen Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand und das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr stehen vor dem Bundeshaus an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 17. Dezember 2025, in Bern. Das Parlamentsgebaeude musste kurzfristig evakuiert wer ...
Das kleine Feuer konnte von EInsatzkräften gelöscht werden.Bild: keystone

Der Feueralarm ging kurz vor 7 Uhr ein, wie ein Sprecher von Schutz und Rettung Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das Gebäude werde derzeit noch ausgelüftet.

Ursprung war ein technisches Problem, sagte Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP/FR) zu Beginn der Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung. Es bestehe keine Gefahr für niemand. (sda)

