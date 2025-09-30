wechselnd bewölkt15°
Schweizer Parlamentarier singen Vogellisi und schaukeln im Takt

Vielleicht ist das «Vogellisi» ja im Bundeshaus in Bern und nicht in Adelboden.Video: extern/LinkedIn / Mauro Poggia

Nur in der Schweiz ... Politikerinnen und Politiker singen zusammen bekannten Klassiker

30.09.2025, 15:0430.09.2025, 15:04

Zum Ende der Herbstsession trafen sich am vergangenen Donnerstag Schweizer Parlamentarier und Parlamentarierinnen im Bundeshaus in Bern.

Bundesrat, Nationalräte und Ständeräte waren zum Znacht im Bundeshaus geladen. Die Stimmung wirkte nach dem Essen ausgelassen und freudig. Dies sieht man auch auf einem Video, das der Genfer Ständerat Mauro Poggia auf LinkedIn teilte.

Auf dem Video sieht man Politiker von links bis rechts schunkeln und das Schweizer Lied «Vogellisi» singen.

Zum Video schrieb er: «In welchem Land der Welt können Parlamentarier aller politischen Couleur am Ende einer Sitzung, trotz ihrer unterschiedlichen Sprachen gemeinsam die Freude feiern, in einer Demokratie zu leben?»

Parlamentarier singen «Vogellisi»

Video: extern/LinkedIn / Mauro Poggia

Weiter findet Poggia, die Schweiz sei ein grossartiges Land.

Selbst Bundesrat Albert Rösti klatscht und singt mit. Neben ihm auch Mitte-Ständerätin Heidi Zgraggen und FDP-Nationalratspräsidentin Maja Riniker und Mitte-Ständerätin Andrea Gmür schaukeln im Takt und schwingen ihr Weinglas.

Dazu spielen in der Mitte Luzerner SVP-Nationalrätin Vroni Thalmann Bieri Akkordeon und Tessiner FDP-Nationalrat Simone Gianini Gitarre. (nib)

Marco Odermatt kann's übrigens auch. Also naja ...

Video: instagram
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
Video: watson
