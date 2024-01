«Znüni-Gate» – Kleinspesen der Regierungsräte sorgen für Empörung

Er könne nicht nachvollziehen, weshalb die Regierungsmitglieder solche Kleinstspesen trotz Spesenpauschale abrechneten. Das sei «eher fragwürdig». Vögeli will in den nächsten Tagen einen parteiübergreifenden Vorstoss lancieren, wie er im Radio ankündigte.

Dass die Regierungsratsmitglieder Kleinstspesen abrechnen ist laut geltendem Reglement zulässig, wie der Kanton dem «Kassensturz» beschied. In der Öffentlichkeit kommt diese Praxis aber schlecht an. Eine solche Kleinkrämerei sei «leicht peinlich» sagte etwa SP-Grossrätin Andrea Rüfenacht im Beitrag des Regionaljournals am Mittwoch.

Tote in St.Margrether Solarium starb an einer Rauchvergiftung

Die Todesursache der am Montag in einem Solarium in St. Margrethen SG tot aufgefundenen Frau ist geklärt. Die 48-jährige Ukrainerin starb gemäss Mitteilung der Polizei an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.