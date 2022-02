Mordanklage im Fall des Tötungsdelikts von 2020 in Interlaken

Christof Scheurer, Informationsbeauftragter der Berner Generalstaatsanwaltschaft, sagte am Freitag auf Anfrage, zum mutmasslichen Motiv der Frau könne er sich nicht äussern. Sie bestreite ja den Vorwurf. Es werde am Regionalgericht sein, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. (aeg/sda)

Die mutmassliche Täterin wurde am 9. November 2020 festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Sie bestreitet den Vorwurf. Sie wird zu einem noch nicht bestimmten Zeitpunkt vor das Regionalgericht Berner Oberland in Thun treten müssen.

Im Fall eines 2020 in Interlaken BE tot aufgefundenen Schweizers hat die Staatsanwaltschaft Berner Oberland Anklage gegen die 35-jährige Ehefrau des Opfers erhoben. Ihr wirft sie Mord, eventuell vorsätzliche Tötung vor.

Auto überschlägt sich bei Selbstunfall in Lommiswil SO

So sieht es in Chinas Olympia-Skigebiet aus – doch die Bedingungen sollen fantastisch sein

Zahlen steigen: 248'838 Fälle in Deutschland ++ Grünes Licht für Impfpflicht in Österreich

Totes Mädchen von Niederwangen BE – Person aus dem Umfeld des Kindes festgenommen

Im Fall des am Dienstagabend in Niederwangen BE tot aufgefunden Mädchens hat die Berner Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Das gab sie am Donnerstag bekannt. Eine Person aus dem Umfeld des Kindes wurde festgenommen.