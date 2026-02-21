bedeckt
Donald Trump will weltweite Zölle von 10 auf 15 Prozent erhöhen

15 statt 10 Prozent: Trump will weltweite Zölle erhöhen

21.02.2026, 17:1721.02.2026, 18:34

Donald Trump hat angekündigt, seine weltweiten Zusatzzölle auf 15 Prozent anzuheben. Dies kündigte der US-Präsident auf Truth Social an. Diesen Entscheid habe er auf der Grundlage «einer gründlichen, detaillierten und vollständigen Überprüfung» des Urteils durch den Obersten Gerichtshof getroffen, schreibt Trump.

Trump Joins White House Briefing United States President Donald J Trump leafs through a book of his administrations accomplishments as he joins the White House briefing in the James S Brady Press Brie ...
US-Präsident Donald Trump hat neue Zollpläne angekündigt.Bild: www.imago-images.de

Der Supreme Court hatte am Freitag geurteilt, dass die meisten von Trumps verhängten Zöllen für zahlreiche Länder illegal seien. Dabei wurde argumentiert, dass Trump seine Befugnisse überschritten habe, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen.

In seinem neuen Post wetterte Trump nun erneut über dieses Urteil. Dieses sei «lächerlich, schlecht formuliert und ausserordentlich ausseramerikanisch», so der US-Präsident.

Schon am Freitag hatte Trump mitgeteilt, infolge des Urteils des Obersten Gerichtshofs einen Basiszoll von 10 Prozent für internationale Handelspartner einführen zu wollen. Auch die neu genannten 15 Prozent sollen nicht das Ende der Diskussion sein. Trump erklärte auf Truth Social, er wolle in den nächsten Monaten «die neuen und rechtlich zulässigen Zölle festlegen».

Die neuen Zölle sollen gemäss der US-Regierung vorerst für 150 Tage gelten. Für gewisse Waren wie kritische Rohstoffe, Energie und Düngemittel soll es Ausnahmen geben.

Grundlage für Trumps neue Zölle ist gemäss dem Weissen Haus der sogenannte Trade Act aus dem Jahr 1974. Dieser erlaubt es dem US-Präsidenten, Zollsätze von bis zu 15 Prozent zu erheben, falls «grosse und ernste» Zahlungsbilanzschwierigkeiten herrschen. Verfahrensrechtliche Hürden gibt es dabei keine. Sollen die Zölle aber für einen längeren Zeitraum vorgesehen sein, braucht Trump die Zustimmung des US-Parlaments. Experten bezweifeln zudem, ob die Voraussetzungen zur Nutzung dieser rechtlichen Grundlage für die temporären Zölle überhaupt erfüllt sind. (dab)

avatar
Fondue
21.02.2026 17:35registriert Januar 2015
Der Clown ist einfach nur ein Witz.
- Schweizer Politiker bitte zeigt endlich Kante
- Schweizer Firmen, wenn ihr extrem USA abhängig seit, es wäre höchste Zeit um mal neue vertrauenswürdige Partner zu suchen

Heute gelesen, Swissmem Präsident, man solle mit dem Typen weiter verhandeln, "damit man ein Rechtsgültiges Abkommen mit der USA hat."
Was ich nicht lache, einige hier kapieren gar nix, die Orange interessiert nicht mal was das Supreme Court sagt, dann wird jeder Vertrag mit der USA, das Papier nicht Wert sein.

Wacht bitte auf!
1350
Melden
Zum Kommentar
avatar
Aya
21.02.2026 17:23registriert August 2019
Und er hebelt die Gerichte aus…

Auch Vance hat heute schon massive gegen das Gericht geschossen.
1140
Melden
Zum Kommentar
avatar
Big Picture
21.02.2026 17:32registriert November 2023
Es gilt jetzt auch Druck auf die USA auszuüben indem man von ihnen verlangt gegenüber der Schweiz die 300Milliarden Schulden umgehend zu begleichen.
862
Melden
Zum Kommentar
61
