Rammstein kehren für zwei Shows nach Bern zurück

Rammstein spielten seit 2019 drei ausverkaufte Stadionshows in der Schweiz . Der Vorverkauf für das nächste Spektakel startet am 8. September um 10 Uhr. (sda)

Damit geht die explosive Stadion-Tournee in die dritte Runde. Explosiv deshalb, weil die Bühnenkonstruktion auch mal das Stadiondach überragt, weil Funken sprühen und Flammen schlagen, wie Medien über die vergangenen Konzerte berichteten.

Die deutsche Band Rammstein kehrt im Rahmen ihrer Europa Stadion Tournee für zwei Konzerte ins Berner Stadion Wankdorf zurück. Die Shows sind für den 17. und 18. Juni 2023 angesagt, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Kommt zu wenig Strom aus beinahe leeren Stauseen oder aus dem Ausland, könnte es im Winter knapp werden. Da stellt sich die Frage, wie im eigenen Haushalt Strom gespart werden kann. Stromfresser hat es dort viele. Am gierigsten sind in Schweizer Häusern Elektroherde und Backöfen, die pro Jahr 1419 Millionen Kilowattstunden (kWh) verbrauchen, wie das Bundesamt für Energie (BFE) schreibt. Gefolgt von Kühlgeräten und Wäschetrocknern.