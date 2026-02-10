trüb und nass
Neugestaltung Morillon-Sandrain in Bern wird mit Tempo 30 aufgelegt

Die neugestaltete Verkehrsführung auf der Seftigenstrasse in Bern und Köniz wird im März öffentlich aufgelegt. Die involvierten Behörden sehen neuerdings auf dem gesamten Abschnitt Morillon-Sandrain Tempo 30 vor.
Zu diesem Entscheid führten die Ergebnisse der Lärmschutz-Massnahmenprüfung, wie der Kanton und die Stadt Bern sowie die Gemeinde Köniz und das Verkehrsunternehmen Bernmobil am Dienstag gemeinsam mitteilten. Nur so könnten die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden.

Das Projekt sieht abgesetzte Velowege und eine verbesserte Situation für den Fussverkehr vor. Um diesen Platz zu schaffen, soll sich das Tram in Stadtrichtung den Raum mit dem Motorverkehr teilen. Die Kapazitäten für Tram- und Individualverkehr blieben jedoch mittels Ampelsteuerung erhalten, so die Mitteilung.

Ausschlaggebend für die Umgestaltung ist die anstehende Erneuerung der Tramgleise. Laut aktuellem Terminplan soll das Projekt «Neugestaltung Morillon-Sandrain» frühstens ab 2029 umgesetzt werden. (sda)

