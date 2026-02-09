wechselnd bewölkt
Bauarbeiten zwischen Gesigen und Spiez führen zu Einschränkungen

Bauarbeiten zwischen Gesigen und Spiez führen zu Einschränkungen

09.02.2026, 14:2709.02.2026, 14:27

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat mit der Einrichtung der Baustelle auf der Autobahn A6 zwischen Gesigen und Spiez begonnen. Auch beim Zubringer Simmental sind die Arbeiten angelaufen, wie es am Montag mitgeteilt hat.

Auf dem Abschnitt Gesigen-Spiez verbreitert das Astra in einer ersten Bauphase den Pannenstreifen. Ab März saniert es in einer zweiten Phase den Mittelstreifen. Anschliessend folgt die Erneuerung der Fahrspuren in Richtung Thun und Spiez, wie das Astra in einer Mitteilung schrieb.

Während der Arbeiten sind grundsätzlich weiterhin zwei Spuren pro Fahrtrichtung in Betrieb. Verkehrsteilnehmende müssen aber mit gewissen Einschränkungen rechnen.

Beim Zubringer Simmental erledigt das Astra diverse Arbeiten ausserhalb des Verkehrs. Die Verkehrsführung wird erst Anfang März angepasst, wie das Astra weiter schrieb.

Das Astra saniert den Abschnitt Gesigen-Spiez und den Zubringer Simmental in den nächsten zwei Jahren umfassend. Die Strecke Thun-Süd bis Gesigen hat das Astra bereits erneuert.

Die Gesamtsanierung der A6 zwischen Thun-Süd und Spiez hat 2024 begonnen. Ziel des Projekts ist es gemäss Astra, sämtliche Bestandteile der Infrastruktur zu erneuern sowie den aktuellen Normen anzupassen. Die Kosten betragen 200 Millionen Franken, sie werden vollständig durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds gedeckt. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:
