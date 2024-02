Passagiere und Passanten gehen bei der «Welle» durch den Bahnhof Bern Bild: keystone

Tage des Baldachins beim Bahnhof Bern könnten gezählt sein

Grüner und weniger Autos: So soll das Gebiet um den Bahnhof Bern in Zukunft werden. Die Stadt hat drei Testplanungen ausgewertet und Eckwerte beschlossen. Längerfristig sollen etwa das SBB-Aufnahmegebäude und der Baldachin am Bahnhofplatz ersetzt werden.

Der heute stark verkehrsorientierte Bubenbergplatz soll eine verkehrsbefreite Mittelzone mit einer Doppelbaumreihe erhalten, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Im Bollwerk wird eine Allee angestrebt. Ausserdem sollen architektonisch attraktive Gebäude auf der Bahnhofseite ein attraktiveres Vis-à-vis zu den Altstadtbauten werden. Auch die Laupenstrasse soll aufgewertet und begrünt werden.

Der Gemeinderat wird nun auf Basis des Syntheseberichts zu den Testplanungen und den beschlossenen Eckwerten einen kommunalen Richtplan erarbeiten lassen. So soll das Zukunftsbild für den Stadtraum Bahnhof Bern behördenverbindlich zu verankern werden. Die öffentliche Mitwirkung zum Richtplan findet voraussichtlich 2025 statt. (sda)