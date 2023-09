Zwei Busse der Linie 10, welche Koeniz mit Ostermundigen verbindet. Bild: KEYSTONE

Ja-Kampagne für Fusion von Bern und Ostermundigen ist lanciert

Ein überparteiliches Komitee hat am Dienstag die Ja-Kampagne zur Fusion der Gemeinden Bern und Ostermundigen lanciert. Vertreterinnen der stadtbernischen SP, GFL, GB, GLP und EVP sowie des Verein Bern Neu gründen wollen die politische Grenze zwischen den zwei Gemeinden abreissen.

Die Fusion würde der Hauptstadtregion im Kanton Bern mehr Gewicht geben, sagten die Befürworterinnen der Fusion am Dienstag an einer Medienkonferenz. Durch das Zusammenlegen von Verwaltung, Infrastruktur und Dienstleistungen könnten die Ressourcen effektiver und effizienter genutzt werden. Die Stimmbevölkerung beider Gemeinden entscheidet am 22. Oktober an der Urne.

(yam/sda)