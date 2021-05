Schweiz

Belprahon BE will nochmals über Kantonszugehörigkeit entscheiden



Bild: KEYSTONE

Die Gemeinde Belprahon, Nachbargemeinde von Moutier, will am 27. Juni nochmals über ihre Kantonszugehörigkeit abstimmen. Der Gemeinderat erachtet dies als legitim, wie er am Dienstag an einer Medienkonferenz bekannt gab.

Belprahon hatte 2017 anlässlich einer kommunalen Abstimmung mit 121 zu 114 Stimmen knapp Nein gesagt zu einem Wechsel zum Kanton Jura. Eine Beschwerde gegen die Abstimmung wies die Regierungstatthalterin damals ab.

Nun hat sich Belprahons Nachbarin Moutier für einen Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen und dieses Abstimmungsresultat wird nicht bestritten. Deshalb habe sich die Ausgangslage für Belprahon geändert, sagten die dortigen Gemeindebehörden am Dienstag vor den Medien.

2017 habe das Stimmvolk von Belprahon abgestimmt, ohne die künftige Kantonszugehörigkeit von Moutier zu kennen. Deshalb brauche es eine neue Abstimmung. (sda)

