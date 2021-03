Schweiz

Bern

Die Spannung steigt – nun wird in Moutier ausgezählt (und es gibt sogar einen Livestream)



Die Spannung steigt – nun wird in Moutier ausgezählt (und es gibt sogar einen Livestream)

In Moutier BE sind am Sonntag kurz nach 12.00 Uhr die Urnen geschlossen worden. Unter Aufsicht der Bundesbeobachter hat die Auszählung begonnen. Das Resultat wird gegen 17.00 Uhr erwartet.

Bislang wurde kein Zwischenfall vermeldet. Aus Sicherheitsgründen müssen alle mit der Auszählung beschäftigen Personen Taschen und Mobiltelefone abgeben, wie Jean-Christophe Geiser vom Bundesamt für Justiz der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Wer an der Auszählung beteiligt ist, darf zudem das Gebäude nicht verlassen.

Die Auszählung kann auf dem youtube-Kanal der Gemeinde live mitverfolgt werden.

Im Städtchen war die Lage am Sonntagmorgen ruhig. Zu Ansammlungen kam es lediglich vor Restaurants, die Take-Away anbieten. Polizisten patrouillierten durch die Gassen. Ein Grossaufgebot war aber bislang nicht sichtbar. Ruhe herrschte am Sonntagmittag auch auf dem Bahnhofplatz, dem Treffpunkt der Separatisten.

Am späteren Morgen waren die versiegelten Urnen mit den brieflich abgegebenen Stimmen aus Bundesbern eingetroffen. Die Lieferung aus dem Bundesamt für Justiz wurde von der Polizei eskortiert. Wer brieflich abstimmen wollte, hatte sein Couvert ans Bundesamt fürs Justiz nach Bern gesandt.

Der weisse Lieferwagen traf gegen 10.50 Uhr beim Stimmlokal ein. Kantonspolizisten und Beobachter des Bundes brachten die vier versiegelten Urnen ins Gebäude, wo später die Auszählungen begannen. Die brieflichen Stimmen werden gleichzeitig mit denjenigen aus den Urnen vor Ort ausgezählt. Stimmberechtigt sind rund 4400 Personen.

Beobachter gehen auch beim zweiten Anlauf nach dem annullierten Urnengang von 2017 von einem knappen Verdikt aus. Vor vier Jahren machten lediglich 137 Stimmen den Unterschied. Der Gemeinderat hat Kundgebungen vorsorglich verboten und die Stadt in zwei Zonen eingeteilt, in denen sich Separatisten und Proberner am Sonntag örtlich getrennt aufhalten sollen. (sda)

