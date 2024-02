BärnToday war vor Ort. Video: extern / rest

Tram in Bern entgleist: Mehrere Personen im Spital

Ein Tram ist am Donnerstagmorgen beim Berner Kornhausplatz entgleist. Mehrere Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden, schwer verletzt wurde aber niemand. Der Verkehr in der Stadt war stundenlang stark beeinträchtigt.

Wie es genau zum Unfall kam, wird abgeklärt. Ein medizinisches Problem des Tramführers könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Nach ihren Angaben fuhr das Tram der Linie 7 kurz nach 7 Uhr unterwegs vom Casinoplatz in Richtung Bahnhof. In der Kurve vor dem Zytglogge entgleiste es. In der Folge schlitterte das Tram auf den Kornhausplatz, wo es im Bereich des Chindlifresserbrunnens neben den Geleisen zum Stehen kam.

Eine Passagierin wurde beim Unfall leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Frau wurde vor Ort durch die Sanität betreut. Der Tramführer und ein Passant wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Ein Sprecher von Bernmobil sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA von zwei Leichtverletzten, darunter der Tramführer.

Der Kornhausplatz ist ein wichtiger Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs in der Berner Innenstadt. Der Verkehr war wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten stundenlang stark beeinträchtigt. Pendlerinnen und Pendler mussten sich in Geduld üben.

Sachschaden

Laut Polizei wurden eine Stromleitung von Bernmobil, ein Billetautomat, Bänke und Verkehrsschilder beschädigt. Im Einsatz standen nebst der Polizei die Berufsfeuerwehr, zwei Ambulanzteams von Schutz und Rettung Bern sowie Mitarbeitende verschiedener Abteilungen von Bernmobil.

Der Unfall wird in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) untersucht. (rbu/sda)