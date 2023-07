Mehrere Tausend Personen versammeln sich für LGBTIQ-Umzug in Bern

Mehr «Schweiz»

Mehrere Tausend Personen haben sich am frühen Samstagnachmittag in Bern beim Wankdorfstadion für einen Pride-Umzug versammelt. Die «Pride» beendete auch den Sportanlass EuroGames 2023, der sich an die LGBTIQ-Gemeinschaft richtete und seit Mittwoch in Bern stattfand.

Der Umzug führt vom Wankdorf bis auf den Bundesplatz. Bild: keystone

Für den Umzug erwarteten die Organisatorinnen und Organisatoren 6000 bis 8000 Personen, wie Nik Eugster, Medienchef des Anlasses, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. An der Kundgebung demonstrieren vor allem Personen aus der LGBTIQ-Gemeinschaft (lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer) mit farbenfrohen Kleidungen für Gleichstellung.

Der Umzug führt vom Wankdorf, ein Quartier in Berns Norden, bis auf den Bundesplatz. Dort sind vor dem Bundeshaus Reden und Konzerte geplant.

Letztmals fand vor sechs Jahren eine Pride-Kundgebung in Bern statt. Damals nahmen im Jahr 2017 mehrere Tausend Personen an der «Pride Ouest» teil. (sda)