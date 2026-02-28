Eine ukrainische Flagge vor der Kuppel des Bundeshauses. (Symbolbild) Bild: keystone

Über tausend Personen demonstrieren in Bern für die Ukraine

Mehr «Schweiz»

Mehr als tausend Menschen haben sich am Samstag in Bern zu einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine versammelt. Sie wollten ein Zeichen gegen die anhaltende russische Aggression setzen, wie es in einem Aufruf hiess.

Geplant war ein Umzug von der Schützenmatte zum Bundesplatz, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Demonstrierenden forderten unter anderem eine striktere Umsetzung der Sanktionen gegen Russland und mehr wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine. Das Land brauche Hilfe insbesondere beim Wiederaufbau der zerstörten Energieinfrastruktur.

Von der Schweiz verlangten die Demonstrierenden eine aktive Rolle bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen. Zur Kundgebung aufgerufen hatte der Ukrainische Verein in der Schweiz zusammen mit weiteren Organisationen. (sda)