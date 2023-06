Grosser Gemeinderat von Ostermundigen sagt Ja zur Fusion mit Bern

Der nächste und voraussichtlich letzte Schritt im Entscheidungsprozess ist die Volksabstimmung in beiden Gemeinden am kommenden 22. Oktober. Sagen beide Ja, kommt die Fusion auf Anfang 2025 zustande. Bei einem Nein an diesem Datum ist der Zusammenschluss bereits gescheitert.

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Das Bundesratsreisli ist in vollem Gang – die Bilder sprechen für sich

Schulklassen machen Schulreisen, der Bundesrat Bundesratsreisli. Wir sind ja hier schliesslich in der Schweiz, oder?!?

Es ist ein untrügliches Zeichen für die nahenden Sommerferien: Der Bundesrat tritt sein alljährliches Reisli an. In diesem Jahr führt sie in die Heimat des aktuellen Bundespräsidenten Alain Berset, also in den Kanton Freiburg.