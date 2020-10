Schuldspruch im Frutigen-Prozess – 16 Jahre für Tötung der Freundin

Verkohlte Leiche im Bauernhaus in Frutigen – Mord, Unfall oder Justizskandal?

Am 5. Oktober beginnt in Thun ein aufsehenerregender Strafprozess. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Schweizer Tötung, Brandstiftung und Störung der Totenruhe vor. Dabei gibt es so viele offene Fragen und Ungereimtheiten, dass eine polemische Frage nicht ganz unberechtigt ist: Produziert die Berner Justiz den nächsten «Fall Zwahlen»?

Der Fall ist klar. Zumindest für die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland. Sie hat am 7. April 2020 Anklage gegen R.K erhoben. Sie wirft ihm vorsätzliche Tötung, Brandstiftung und Störung des Totenfriedens vor. R.K. ist am 18. Februar 2018 in Frankreich aufgegriffen und am 20. März des gleichen Jahres an die Schweiz ausgeliefert worden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Für den Prozess, der am 5. Oktober 2020 vor dem Regionalgericht Thun beginnt, sind fünf Tage terminiert.

Was …