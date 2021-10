Demonstrierende in Bern fordern würdiges Leben für Geflüchtete

Hunderte Menschen haben sich am Samstag in Bern an einer Kundgebung zugunsten von Flüchtlingen beteiligt. Die Organisatoren schätzten die Teilnehmerzahl auf über 1500.

Die Demonstrierenden protestierten gegen Ausschaffungen, Isolation und Gewalt und verlangten «ein freies und würdiges Leben für Geflüchtete». Zur Kundgebung aufgerufen hatten eine Reihe von Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen aus der Schweiz.

Gefordert wurde unter anderem, dass neu angekommene Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht werden, Zugang zu professioneller psychologischer und sozialer Unterstützung haben und eine unabhängige Rechtsvertretung erhalten.

(dsc/sda)