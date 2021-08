Schweiz

Blaulicht

Stand-Up-Paddle bei Hochwasser? Diesen Baslern kommt das teuer zu stehen



Stand-up-Paddling bei Hochwasser? Drei Baslern kommt das teuer zu stehen

Mitte Juli stiegen nach andauernden Niederschlägen in der ganzen Schweiz die Pegel der Fliessgewässer. Mehrere Gemeinden verhängten ein Schwimmverbot. Das Verbot und das schlechte Wetter schienen aber nicht alle vom Planschen abzuhalten. Auf dem Rhein in Basel wurden damals trotz der Absperrungen zwei Männer in einem Schlauchboot und eine Person auf einem Stand-Up-Paddle gemeldet, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einem Facebook-Post schreibt.

Die Böötler verursachten am 18., der Stand-up-Paddler am 19. Juli einen Polizeieinsatz. Es wurden jeweils mehrere Patrouillen und auch die Rettung Basel-Stadt aufgeboten. Die Einsatzkosten werden nun direkt den Wasser-Pläuschlern verrechnet.

Auf die beiden Herren im Schlauchboot kommt nun eine Rechnung über 3253 Franken zu, auf den Stand-Up-Paddeler eine für 2440 Franken. «Ein teurer Spass», so die Polizei auf Facebook.

Mit dem Post wollen die Beamten erneut darauf aufmerksam machen, dass der Rhein bei hohem Pegelstand tabu ist: «Solche waghalsigen Aktionen wie oben beschrieben können teuer werden – im schlimmsten Fall bezahlt man mit dem Leben.»

Bild: keystone

Viele Facebook-Nutzer sehen die hohen Rechnungen als gerechtfertigt, wie ein Blick in die Kommentare zeigt. Doch es gibt auch Gegenstimmen: «Lustig ist, dass ich keinem, der hier so euphorisch Beifall klatscht, auch nur ansatzweise zutraue, auf einem solchen Stand-Up stehen zu können.» (leo)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Historische Hochwasser in der Schweiz 1 / 29 Historische Hochwasser in der Schweiz quelle: keystone Diese Drohnenaufnahmen zeigen dir das Ausmass der Überschwemmungen in Bern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter