Bild: Shutterstock

13-jähriges Mädchen stirbt nach Sturz in Trampolinhalle

Ein 13-jähriges Mädchen aus dem Kanton Bern ist nach einem Unfall in einer Trampolinhalle in Belp BE verstorben. Fünf Tage nach seiner Einlieferung ins Spital erlag es am Freitag seinen schweren Verletzungen.

Wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilten, sind die Gründe für den Sturz des Mädchens am vergangenen Sonntag noch unklar. Es laufen Ermittlungen zur Klärung des Hergangs und der Umstände. (sda)

