24 Brunnen in Bischofszell werden über Ostern geschmückt. Mehr darüber erfährst du bei Punkt 2. Bild: Stadt Bischofszell

Rauszeit

Mit diesen 8 Tipps werden Ostern für dich bestimmt nicht langweilig

Das verlängerte Osterwochenende steht vor der Tür. Damit dir während den freien Tagen nicht langweilig wird, haben wir hier acht sehr empfehlenswerte Ausflüge rund um die Ostertage zusammengestellt. Und ja: Es hat auch Schlechtwetter-Varianten.

Zwänzgerle in Zürich

Eine 20-Rappen-Münze so auf ein gekochtes Ei werfen, dass diese stecken bleibt? Ja, das geht. Wer's nicht glaubt, kann am Ostermontag unter den Bögen am Limmatquai oder auf dem Rüdenplatz diesen Zürcher Brauch bewundern oder selbst mitmachen.

Ob sie es schafft, die 20-Rappen-Münze im Ei zu versenken? Bild: Zurich Tourism

Wer es beim «Zwänzgerle» schafft, dass die Münze stecken bleibt, erhält das Ei und das 20-Rappen-Stück. Die Eier werden von Kindern gehalten und diese dürfen jede Münze behalten, welche zu Boden fällt. Der Brauch soll seine Wurzeln im 18. Jahrhundert haben.

Möglich ist es auf alle Fälle (wenn auch selten). Bild: Zurich Tourism

Zürich hat aber noch mehr zu bieten. Vom Palmsonntag bis Ostermontag schmücken die Altstadtkirchen die Brunnen (Zwingliplatz, Münsterhof, Rennweg (Übergang Strehlgasse) und Zähringerplatz) mit Rosen, was für wunderschöne Farbtupfer sorgt.

Die Osterbrunnen in Zürich: ein Hingucker. Bild: Instagram/ travellingwithchristina

Zudem gibt's – inspiriert vom Alpsegen – den abendlichen Stadtsegen von den Kirchtürmen. Diesen hört man vom 11. bis 14. April jeweils um 18.05 Uhr, am Ostersonntag um 12 Uhr. Mit Anmeldung kann man den Segen gar auf dem Karlsturm hautnah erleben. Und ja: Schoggifans dürften in Zürich hier fündig werden.

Auch der Münsterhof-Brunnen wird mit Rosen verziert. Bild: Instagram/ travellingwithchristina

Osterbrunnen in Bischofszell TG

Apropos Osterbrunnen. Als in Zürich Arbeitender, aber Heimatberechtigter in Bischofszell darf ich das schon sagen: Schöner als in Zürich sind die Osterbrunnen zufälligerweise genau in diesem Bischofszell.

Die schönsten geschmückten Brunnen der Schweiz stehen (zumindest) rund um Ostern wohl in Bischofszell. Bild: Stadt Bischofszell

In der Thurgauer Rosenstadt werden seit ewigen Zeiten über Ostern die Brunnen geschmückt. In diesem Jahr ist dies vom 9. bis 24. April der Fall. Ein Rundgang lohnt sich auf jeden Fall. Die 24 Brunnen schaffst du in einer Stunde. Aber bitte: Verweile, geniesse es, denn vermutlich staunst du neben den Brunnen auch noch über das schmucke Altstädtchen im Thurgau. So kann der Spaziergang auch bis zu 2,5 Stunden dauern.

Keinen Ausflugstipp mehr verpassen: Rauszeit Abonnieren Abonnieren © shutterstock/watson

Ostermarkt in Sion VS

Wir wechseln ins Wallis. Hier findet in Sion zwar (nach Bremgarten) nur der zweitgrösste Ostermarkt der Schweiz statt, dafür würde ich jetzt mal behaupten: Für Weinliebhaber dürfte dieser die Nummer 1 sein.

Für T-Shirt-Wetter kann ich bei der Ausgabe 2022 nicht garantieren, aber der Ostermarkt lohnt sich auch mit einer Frühlingsjacke. Bild: Guanzini Photographie

Bei fast 200 Ausstellern, Gastronomen und Weinkellereien aus Sion dürfte sich von Klein bis Gross für jeden etwas finden lassen. Und weil Sitten vielleicht nicht für alle gleich am Weg liegt: Schon der ehemalige Fussballtrainer Rolf Fringer wusste: «Ein verlängertes Wochenende im Wallis ist immer schön.» Warum also nicht grad noch irgendwo in der Region übernachten?

Auf jeden Fall empfehlenswert am Markt: der Molkenkäse Sérac. Bild: Guanzini Photographie

Du willst lieber wandern an Ostern? Hier lang: 61 7 Frühlingswanderungen, welche dich für wenig Schweiss richtig belohnen von Reto Fehr

Klageweiber in Romont FR

Wer das erste Mal die Prozession der Klageweiber in Romont besucht, der hat bisschen Hühnerhaut. Am Karfreitag nach der Passionsgeschichte in der Stiftskirche wird nämlich mit den schwarz gekleideten Pleureuses' (Klageweiber) dem Leidensweg Jesu gedacht (ab ca. 15.30 Uhr).

Die Klageweiber während der Prozession. Bild: Office du Tourisme de Romont et sa région

Betend und singend zieht der düstere Festzug durch die Oberstadt und hält an 14 Stationen für ein kurzes Gebet. Nein, du musst nicht religiös sein, um das eindrücklich zu finden.

Und Romont bietet gleich noch einen Osterbrauch. Die «Tapolets» ersetzen kurz vor Ostern die Glocken. Es wird behauptet, dass die Glocken sich nach Rom begeben und die Glockentürme still bleiben. In Romont (und auch in Rue FR) werden die Glocken mit Karfreitagsratschen (Tapolets) ersetzt. Diese Holzinstrumente werden mit einer Handkurbel angetrieben und erzeugen so Lärm. Das Schauspiel findet kurz vor der Prozession der Klageweiber statt.

So können diese Tapolets aussehen. Können ziemlich Lärm produzieren. Bild: Office du Tourisme de Romont et sa région

Osterspass im Chocolarium in Flawil SG

Ostern bedeutet ja immer auch (zumindest) ein bisschen Schokolade. Viel davon gibt's im Chocolarium in Flawil.

Rund um Ostern bietet Maestranis Schokoladenfabrik spezielle Anlässe drinnen wie auch draussen an. Was man dabei sicher sagen kann: An Schokolade wird es weder für Gross noch Klein fehlen. Das Museum kostet Eintritt, der Outdoor-Event ist kostenlos.

Die Outdoor-Spiel-Tour ist kostenlos, für das Museum muss Eintritt bezahlt werden. Bild: Chocolarium

Hierhin solltest du im April übrigens unbedingt: 10 Falls du in nächster Zeit nur einen Ausflug machen kannst, dann sollte es dieser hier sein von Reto Fehr

Ostern auf dem Baumwipfelpfad in Mogelsberg SG

Wer lieber draussen unterwegs ist und sich auch noch ein bisschen bewegen will, dem sei über Ostern der Baumwipfelpfad in Mogelsberg ans Herz gelegt. Der Osterhase hat hier vier Ostereier versteckt. Und du ahnst es: Wer diese findet, erhält eine süsse Belohnung.

Falls das Wetter hält, gibt's am Ostersonntag und Ostermontag auch ein Stück von Aurora's fahrendem Puppentheater. Und ja: Der Baumwipfelpfad ist auch nach Ostern ein immer wieder lohnendes Ausflugsziel.

Ostern im Museum in Frauenfeld TG

Wir haben nochmals ein Schlechtwetterprogramm für dich bereit: Der Osterwettbewerb im Naturmuseum und im Museum für Archäologie in Frauenfeld. Vom 15. bis 18. April kann der Spass von 13 bis 17 Uhr beginnen. Der Eintritt ist gratis, eine Anmeldung ist nicht nötig.

In den beiden Museen (im gleichen Gebäude) verstecken sich um die Ostertage seit rund einem Jahrzehnt nummerierte Hasen. Diese geben Hinweise auf das Lösungswort, das richtig zusammengesetzt werden muss. Nachdem der Anlass im letzten Jahr online stattgefunden hatte, freut man sich jetzt wieder vor Ort sein zu dürfen.

Im Museum verstecken sich nummerierte Hasen. Mit diesen muss ein Lösungswort herausgefunden werden. Bild: Museum für Archäologie Thurgau und Naturmuseum Thurgau

Osterweg in Altendorf SZ

Zum Abschluss noch etwas, das es so in der Schweiz nur einmal gibt: der Osterweg in Altendorf SZ. Dieser ist vom 2. bis 30. April offen und auch wenn er in diesem Jahr bisher eher Wetterpech hatte: Es ist alles wieder bereit.

Auf solchen Tafeln entlang des Weges wird – bei teilweiser schöner Aussicht auf den Obersee – eine Ostergeschichte erzählt. Bild: Osterweg Altendorf

Über die Ostertage ist ein Beizli geöffnet, am Ostersamstag gibt's Abends einen Fackelspaziergang und für die kleineren Kinder ist am Ostersonntag- und -montag auch Beni, der Hase unterwegs anzutreffen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Osterweg.ch (@osterweg.ch) Der Sturm am letzten Wochenende setzte dem Osterweg nochmals zu. Aber für die Osterwoche ist alles wieder bereit.

Auf dem kostenlosen Rundwanderweg wird an 20 Posten eine nicht religiöse Ostergeschichte erzählt. Themenbereiche und Spielstationen sowie das Haus von Beni, dem Osterhasen im Wald sorgen dafür, dass auch Kinder den 4 Kilometer langen Weg gut mitmachen. Die Strecke ist auch mit Kinderwagen zu absolvieren, auch wenn dieser etwas Gelände-tauglich sein sollte.

Noch nicht genug Inspiration? Dann könntest du beim Oster-Special von Schweiz Tourismus fündig werden.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.