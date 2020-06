Schweiz

Reisen in der Schweiz: Wanderungen mit spektakulären Aussichten



8 Wanderungen, die dir die spektakulärsten Aussichten bescheren

Wenn du eine Motivation oder ein schönes Ziel brauchst, um wandern zu gehen, bist du hier genau richtig.

Rochers de Naye, Waadt

Mit etwas Glück kannst du bei der einstündigen Wanderung auf den Rochers de Naye über Montreux sogar drei verschiedene Murmeltierarten beobachten. Oben angekommen, erwartet dich dann ein einmaliger Aussichtspunkt mit Blick auf den Genfersee und die Alpen.

Mehr Infos findest du hier.

Leistchamm, St.Gallen

Um den Leistchamm zu besteigen, brauchst du gutes Schuhwerk, denn der Weg ist im oberen Teil der Wanderung sehr steil. Wenn du oben ankommst, willst du dich dort in der idyllischen Umgebung mit Sicht auf den Walensee gleich einnisten.

Mehr Infos findest du hier.

Chuderhüsi, Bern

Verschiedene Wanderwege oder ein kurzer Spaziergang vom Restaurant Chuderhüsi und über 195 Treppen führen dich zum 360-Grand-Panorama-Aussichtsturm. Besonders lohnt sich ein Aufstieg vor der Abenddämmerung.

Mehr Infos findest du hier.

Fronalpstock, Schwyz

Nach knapp fünf Stunden wandern wirst du in den Schwyzer Alpen mit einer schönen Aussicht auf den Vierwaldstättersee und viele Alpengipfel belohnt. Falls du etwas faul bist du's eilig hast, kannst du die Aussichtsplattform auch mit der Seilbahn erreichen.

Mehr Infos findest du hier.

Chasseral, Jura

Falls du dich mal wieder über Nebelwetter ärgerst, kannst du dein Glück im Jura versuchen. Denn wenn sich das Mittelland unter einer Nebeldecke versteckt, scheint auf dem Chasseral oftmals die Sonne. Ausser schönes Wetter erwarten dich dort auch wilde Tiere, ein kleiner See und ... Überraschung: eine tolle Aussicht!

Mehr Infos findest du hier.

Monte Brè, Tessin

Manchmal kann man auch im Jura Pech haben mit dem Wetter. Aber im Tessin? Vom Gipfel des sonnigsten Bergs der Schweiz aus? Unmöglich. Wer noch nicht genug vom schönen Wetter und der anderthalbstündigen Wanderung hat, läuft weiter zum Monte Boglia.

Mehr Infos findest du hier.

Napf, Bern

Das Bergpanorama von den Alpen bis zum Jura begleitet dich auf der ganzen, knapp fünfstündigen Wanderung von der Lüderenalp auf den Napf und hinunter ins Tal zur Mettlenalp. Und es ist jeden Meter wert!

Mehr Infos findest du hier.

Hoher Kasten, Appenzell

Wenn du nicht so gerne lange wanderst, kannst du hier schon von der Bergstation aus eine traumhafte Sicht auf die Berge geniessen. Vielleicht motiviert dich das dann so, dass du gleich auf die Seilbahn verzichtest – und so auch nicht den schönen Sämtisersee von nahem verpasst.

Mehr Infos findest du hier.

BONUS: Lattenberg, Zürich

Falls du wirklich, wirklich nicht gerne wanderst, aber trotzdem eine schöne Aussicht auf den Zürichsee über Stäfa geniessen möchtest: Vom Bahnhof Männedorf spazierst du in 20 Minuten auf den Weinberg.

Hast du weitere Empfehlungen? Ab in die Kommentare!

Chantal Stäubli Chantal Stäubli war Redaktorin bei watson, ehe sie meinte, sie müsse die Welt entdecken. Sie reiste nach Barcelona, liess sich dort nieder und wäre heute noch in der katalanischen Hafenstadt, hätte sie nicht die Coronakrise jäh in die Schweiz zurückgetrieben.

Weil sie ihren Reisedrang auch nach ihrer Rückkehr irgendwie stillen muss, entdeckt sie im neuen Reiseblog Rauszeit von watson als freie Journalistin die Schweiz.



