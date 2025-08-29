wechselnd bewölkt20°
Analyse

Trump zerstört die Demokratie und erschafft zweite Weimarer Republik

Trump Weimarer Republik
Donald Trump greift zu ähnlichen Methoden, wie es sie auch in der Weimarer Republik gab.Bild: imago/keystone
Analyse

Trump zertrümmert die Demokratie – Stück für Stück

Die USA sind im Begriff, zu einer zweiten Weimarer Republik zu werden.
29.08.2025, 17:00
Philipp Löpfe
Philipp Löpfe
Mehr «International»

In der Erzählung «Geschichte eines Deutschen» schildert Sebastian Haffner meisterhaft, wie sich die Stimmung im Land vor Hitlers Machtergreifung, die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und 1933, verändert hat. Er schreibt:

«Über den grossen Flächen Nord- und Ost-Deutschlands, in seinen farblosen Städten, hinter seinen fleissig, gründlich und pflichtbewusst betriebenen Geschäften und Organisationen droht und drohte immer der Stumpfsinn. Und zugleich der horror vacui und der Wunsch nach ‹Erlösung›: Erlösung durch Alkohol, durch Aberglauben oder, am besten, durch einen grossen, alles überschwemmenden, billigen Massenrausch.»

Derzeit erleben wir, wie sich im Westen dieser Stimmungswandel wiederholt. Es ist nicht in erster Linie Elend und Massenarbeitslosigkeit, der den rechtsextremen Populisten Aufschwung verleiht und Demokratie und Rechtsstaat bedroht. Wie damals in der Weimarer Republik sind es auch diesmal Stumpfsinn, Langeweile und Nihilismus. Der renommierte Politologe Daniel Ziblatt warnt daher in einem Essay in «Foreign Affairs»:

«Die Geschichte der Weimarer Republik muss neu betrachtet werden. In Zeiten, in denen sich die Demokratie in so unterschiedlichen Ländern wie Ungarn, Indien, der Türkei und den Vereinigten Staaten auf dem Rückzug befindet, müssen wir uns daran erinnern, dass die Demokratie langsam und in kleinen Schritten unterhöhlt wird. Die Autokraten werden mit jeder kleinen Konzession, die ihnen gewährt wird, mutiger, die Abwehrmassnahmen werden schwächer und eine Umkehr schwieriger. Gegenmassnahmen, die sich anfänglich pragmatisch anfühlen – abwarten, ruhig bleiben, Deals abschliessen – bestärken die Autokraten und führen schliesslich zum Untergang der Demokratie.»

Daniel Ziblatt ist Professor für Politologie und hat zusammen mit seinem Harvard-Kollegen Steven Levitsky die beiden Bücher «How Democracies Die» und «Tyranny of the Minority» verfasst.

Zu Recht werden die Vereinigten Staaten die «Mutter aller Demokratien genannt», und leider auch zu Recht treten die von Ziblatt geschilderten Symptome jetzt dort gehäuft auf. Kein Zweifel: Donald Trump greift alle Instanzen, welche Demokratie und Rechtsstaat schützen, gezielt an, mit der Absicht, sich als allmächtiger Diktator zu installieren. Und wie in der Weimarer Republik hat der bisher damit weitgehend Erfolg.

Jüngstes Opfer von Trump ist Susan Monarez, die Direktorin des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Obwohl sie erst vor Monaten vom Präsidenten ernannt und dem republikanisch dominierten Senat bestätigt wurde, ist sie bereits wieder gefeuert worden. Grund: Monarez war nicht bereit, die Anti-Impf-Kampagne des Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. mitzutragen. Sie stellte sich schützend vor ihre Wissenschaftler und machte sich so anscheinend der Illoyalität gegenüber der Regierung schuldig.

In this photo provided by the Department of Health and Human Secretary, Robert F. Kennedy, Jr., right, conducts the swearing-in ceremony of Jim O&#039;Neill as the Department&#039;s Deputy Secretary, ...
Robert F. Kennedy Jr. setzt Jim O'Neill als neuen CDC-Chef ein.Bild: keystone

Bemerkenswert an diesem Fall ist die Tatsache, dass Monarez kein politisches Opfer im engeren Sinn ist. Sie ist eine Technokratin und sieht sich einzig der Wissenschaft gegenüber verpflichtet. Aus Protest gegen ihre Entlassung haben vier weiter, bedeutende Wissenschaftler gekündigt. Das CDC ist weltweit führend im Kampf gegen Epidemien. Daher wird jetzt befürchtet, dass Menschen sterben werden, weil unter Trump und Kennedy Wissenschaft durch Quacksalberei ersetzt wird. Der Gesundheitsminister ist als Impfgegner notorisch bekannt und hat bereits verfügt, dass neue Corona-Impfungen nur noch an Menschen verteilt werden dürfen, die mehr als 65 Jahre alt oder speziell anfällig sind.

Zum neuen CDC-Chef ist Jim O’Neill ernannt worden, ein Investmentbanker, der keine medizinische Ausbildung hat. Er hat zuletzt Peter Thiel beraten und ist ein führender Vertreter der Anti-Aging-Bewegung.

Ebenfalls kürzlich hat Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook gefeuert. Damit hat er wahrscheinlich gegen die Verfassung verstossen, denn dazu ist er nicht berechtigt. Cook hat denn auch bereits gegen diese Entlassung Klage eingereicht. Weit gravierender ist jedoch die Tatsachen, dass der Präsident mit dieser Entlassung klargemacht hat, dass er die Unabhängigkeit der Notenbank nicht mehr anerkennen, sondern sich direkt in die Geldpolitik einmischen will. Das hat seinerzeit nicht einmal Adolf Hitler getan. Wohlweislich hat er diese Aufgabe seinerzeit seinem Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht überlassen.

FILE - Board of Governors of the Federal Reserve member Lisa Cook, speaks during a conversations with leaders from organizations that include nonprofits, small businesses, manufacturing, supply chain ...
Klagt gegen Trump: Feld-Gouverneurin Lisa Cook.Bild: keystone

Trump hingegen ist offensichtlich dabei, einen «Kapitalismus mit amerikanischen Merkmalen» einzurichten. Er will nicht nur die Notenbank kontrollieren, sondern er will, dass sich der Staat an den Schlüssel-Unternehmen als Mitbesitzer beteiligt. Deshalb sind die USA neuerdings der grösste Aktionär des Chip-Herstellers Intel. Das Verteidigungsministerium hat auch 400 Millionen Dollar in MP Materials gesteckt und damit 15 Prozent der Aktien des Unternehmens erworben, das zum wichtigsten amerikanischen Produzenten von Seltenen Erden werden soll. Weitere Deals im ähnlichen Stil sind bereits angekündigt.

Der Präsident krallt sich nicht nur Kompetenzen in Bereichen, in denen bisher Wissenschaftler und Technokraten das Sagen hatten, er setzt auch seinen Vergeltungs-Feldzug unvermindert fort. Letitia James, die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, will er vor Gericht zerren, weil sie eine erfolgreiche Zivilklage gegen ihn geführt hat. Ebenso Adam Schiff. Der Senator aus Kalifornien war der Chefankläger im ersten Impeachment-Verfahren gegen Trump.

Neuerdings will der Präsident auch dem legendären Financier George Soros ein RICO-Verfahren anhängen, einem Verfahren, das für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens geschaffen wurde.

epa12322100 US President Donald Trump (R), and South Korea&#039;s President Lee Jae-Myung (L), during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 25 August 2025. Lee and Tr ...
Mit Gold zugepflastert: Das Oval Office. Bild: keystone

Wie es sich für einen Diktator gehört, ist Trump auch prunksüchtig. Das Oval Office hat er bereits rundum mit Gold geschmückt, sodass das präsidiale Büro mittlerweile aussieht wie ein arabischer Palast. Auf dem Rasen vor dem Weissen Haus hat er eine riesige Flagge hissen lassen. Zudem will er auf einem Teil des Geländes einen monströsen Ballsaal errichten und sich so selbst ein Denkmal errichten lassen.

Über Trumps grenzenlose Eitelkeit kann man spotten, nicht aber darüber, dass er zunehmend das Militär instrumentalisiert. Nach Los Angeles hat er Soldaten der National Guard auch nach Washington beordert, angeblich, um eine ausser Kontrolle geratene Kriminalität zu bekämpfen. Angekündigt hat er zudem, die National Guard nach Chicago zu entsenden.

Es sind durchwegs demokratisch regierte Städte, die von Soldaten beglückt werden. Und dies, obwohl in all diesen Städten die Kriminalitätsrate dramatisch gesunken ist, und obwohl die Kriminalität in einigen republikanischen Hochburgen – beispielsweise New Orleans, Memphis oder Little Rock – deutlich höher ist.

Members of the West Virginia National Guard patrol at the World War II memorial on the National Mall in Washington, Wednesday, Aug. 27, 2025. (AP Photo/Mariam Zuhaib) Trump District of Columbia
Soldaten der National Guard patrouillieren in Washington.Bild: keystone

Am gefährlichsten ist jedoch die Tatsache, dass Trump sich mit ICE, der Immigration and Customs Enformcement Truppe, eine Privatarmee aufbaut. Die Mittel dazu wurden ihm dank seiner «big and beautiful bill» bewilligt, und zwar in einem Ausmass, das es der amerikanischen Regierung ermöglicht, eine zusätzliche Armee aufzubauen, die grösser ist, als die aller Länder ausser China und Russland.

Das soll sehr rasch geschehen. Bereits zu Beginn des kommenden Jahres sollen 10’000 zusätzliche ICE-Offizieren rekrutiert und ausgebildet sein. Mangel an Interessenten besteht nicht. Rund 130’000 Männer und Frauen haben sich bereits gemeldet.

Im Vorfeld seiner Machtergreifung wurde Hitler verzwergt. Franz von Papen, der ehemalige Bundeskanzler, versprach, ihn mit konservativen Ministern zu umgeben und erklärte seinen konservativen Parteikollegen: «Macht euch keine Sorgen. Innerhalb von zwei Monaten werden wir ihn so stark in Bedrängnis bringen, dass er aufheult.»

Die Warnungen vor den Gefahren einer zweiten Amtszeit von Trump sind ebenfalls verharmlost worden. Dabei waren sie nicht nur bekannt, sondern im berühmt-berüchtigten «Project 2025» im Detail aufgelistet. Deshalb warnt Daniel Ziblatt denn auch:

«Die Demokratie stirbt nicht in einem einzigen Moment. Sie dankt in kleinen Schritten ab: mit Rationalisierungen und Kompromissen, indem sich alle, die Einfluss und Macht besitzen, einreden, dass ein bisschen Nachgeben ihnen Sicherheit verspricht und dass es sinnvoller ist, gemeinsame Sache mit dem Quälgeist zu machen als ihm Paroli zu bieten. Doch das ist die nach wie vor gültige Lektion der Weimarer Republik: Extremismus triumphiert nie alleine. Er hat Erfolg, weil andere ihm dazu verhelfen – sei es, wegen deren Ehrgeiz, deren Ängste und weil sie die Gefahr der kleinen Zugeständnisse unterschätzen.»
