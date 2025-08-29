29.08.2025, 06:0329.08.2025, 06:03
Cute News, everybody!
Aufmunterung gefällig? Dann bist du hier genau richtig. Heute lernen wir sogar noch etwas über einen Vogel, der nach einem Mönchsorden benannt ist. Dranbleiben lohnt sich also.
Jetzt aber aufstehen!
Heute machen wir einen Ausflug.
Frisur der Woche:
Übung muss sein.
Schnüffeln kann man ja mal ...
Die perfekte Photobomb gibt es nich...
Meins!
Zunge der Woche:
Einen Moment, Katze muss zuerst laden.
Für alle, die gerade eine Umarmung brauchen:
Eine erfolgreiche Kletterstunde.
Tarnung muss gekonnt sein.
Das Leben einer Ziege ist schon toll.
Es folgen 14 lustige Ziegen:
Typisch Tauben ...
Geschwisterliebe.
Hast du schon einmal ein Reh pinkeln sehen? Nein? Jetzt schon.
Damit wir heute noch etwas lernen, schauen wir uns einen Vogel namens Kapuzinerkotinga an.
Sie sind nach den Kapuzinern benannt, weil ihr braunes Federkleid um den kahlen Kopf den Kapuzen von Mönchen gleicht.
Der Kapuzinerkotinga ist auch bekannt für seine speziellen Rufe. Diese tönen nämlich ein bisschen wie As und Os.
Hier kannst du dir die Rufe anhören. Manche beschreiben sie als Geräusche einer Kettensäge oder das Muhen eines Kalbs.
Die Vogelart lebt in den Regenwäldern im Norden von Südamerika. Also Kolumbien, Venezuela und Brasilien.
Seine Nahrung besteht aus vielen unterschiedlichen Früchten und vereinzelt auch aus Insekten.
Während der Paarungszeit treffen sie sich in grossen Gruppen und die Männchen stellen sich zur Schau. Dazu gehört auch das Betonen ihrer Glatze.
Wenn sich ein Weibchen für einen geeigneten Partner entschieden hat, bauen sie in der Nähe dieses Platzes ein spärliches Nest, um ihre Jungen grosszuziehen.
So, damit aber genug über den Kapuzinerkotinga.
Neulich im Friseursalon.
Noch kurz ein bisschen Isolation für das Nest sammeln.
Ab ins Wochenende!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
