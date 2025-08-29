freundlich14°
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Tauben, Katzen und Enten

Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder

29.08.2025, 06:03
Corina Mühle
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Aufmunterung gefällig? Dann bist du hier genau richtig. Heute lernen wir sogar noch etwas über einen Vogel, der nach einem Mönchsorden benannt ist. Dranbleiben lohnt sich also.

Jetzt aber aufstehen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Heute machen wir einen Ausflug.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Frisur der Woche:

cute news tier huhn https://ch.pinterest.com/pin/348958671146692711/
Bild: pinterest

Übung muss sein.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/20125529579554564/
Bild: pinterest

Schnüffeln kann man ja mal ...

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/15551561209582303/
Bild: pinterest

Die perfekte Photobomb gibt es nich...

cute news tier taube https://ch.pinterest.com/pin/7810999345738165/
Bild: pinterest

Meins!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Zunge der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Einen Moment, Katze muss zuerst laden.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/422281211696399/
Bild: pinterest

Für alle, die gerade eine Umarmung brauchen:

cute news tier krokodil https://ch.pinterest.com/pin/901705156623280935/
Bild: pinterest

Eine erfolgreiche Kletterstunde.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Tarnung muss gekonnt sein.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok

Das Leben einer Ziege ist schon toll.

cute news tier ziegen https://ch.pinterest.com/pin/1121888957197929734/
Bild: PINTEREST

Es folgen 14 lustige Ziegen:

1 / 16
14 lustige Ziegen
quelle: borepanda
Typisch Tauben ...

cute news tier taube https://ch.pinterest.com/pin/183169909840487104/
Bild: pinterest

Geschwisterliebe.

cute news tier hund katze https://www.instagram.com/p/DNkqiBrNfLw/
Bild: instagram

Hast du schon einmal ein Reh pinkeln sehen? Nein? Jetzt schon.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok

Damit wir heute noch etwas lernen, schauen wir uns einen Vogel namens Kapuzinerkotinga an.

Kapuzinerkotinga Perissocephalus tricolor, Guyana, Südamerika Capuchinbird Perissocephalus tricolor perched on a branch in the grasslands of Guyana Copyright: imageBROKER/glennbartley iblcrr13558192.j ...
Bild: imago images

Sie sind nach den Kapuzinern benannt, weil ihr braunes Federkleid um den kahlen Kopf den Kapuzen von Mönchen gleicht.

cute news tier vogel kapuzinerkotinga https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1lhyauv/the_capuchinbird_perissocephalus_tricolor_is/
Bild: reddit

Der Kapuzinerkotinga ist auch bekannt für seine speziellen Rufe. Diese tönen nämlich ein bisschen wie As und Os.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Hier kannst du dir die Rufe anhören. Manche beschreiben sie als Geräusche einer Kettensäge oder das Muhen eines Kalbs.

Die Vogelart lebt in den Regenwäldern im Norden von Südamerika. Also Kolumbien, Venezuela und Brasilien.

cute news tier vogel kapuzinerkotinga https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1lhyauv/the_capuchinbird_perissocephalus_tricolor_is/
Bild: reddit

Seine Nahrung besteht aus vielen unterschiedlichen Früchten und vereinzelt auch aus Insekten.

cute news tier vogel Kapuzinerkotinga
Bild: creative commons

Während der Paarungszeit treffen sie sich in grossen Gruppen und die Männchen stellen sich zur Schau. Dazu gehört auch das Betonen ihrer Glatze.

cute news tier vogel Kapuzinerkotinga
Bild: creative commons

Wenn sich ein Weibchen für einen geeigneten Partner entschieden hat, bauen sie in der Nähe dieses Platzes ein spärliches Nest, um ihre Jungen grosszuziehen.

cute news tier vogel kapuzinerkotinga https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1lhyauv/the_capuchinbird_perissocephalus_tricolor_is/
Bild: reddit

So, damit aber genug über den Kapuzinerkotinga.

cute news tier vogel Kapuzinerkotinga https://ch.pinterest.com/pin/32510428550441441/
Bild: pinterest

Neulich im Friseursalon.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199475506/
Bild: pinterest

Noch kurz ein bisschen Isolation für das Nest sammeln.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok

Ab ins Wochenende!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
