Ist der Sommer in der Schweiz vorbei? Ein Meteorologe zum Wetter

Fotoshooting unter der Frühlingssonne am Zürichsee.
Der Sommer 2025 ist einer der heissesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Schweiz.Bild: KEYSTONE

War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe

Starke Regenfälle und sinkende Temperaturen in den kommenden Tagen kündigen den Herbstbeginn an. Geht die warme Jahreszeit bereits zu Ende? Das sagt der Meteorologe.
29.08.2025, 15:5129.08.2025, 15:51
Alyssa Garcia / watson.ch/fr
Der Himmel ist grau, es regnet und die Temperaturen liegen bei etwa 20 Grad. Regenschirm und eine leichte Jacke dürfen nicht mehr fehlen, bevor wir das Haus verlassen. Ist der Sommer offiziell vorbei? «Wir warnen vor starken, ja sogar heftigen Regenfällen für die nächsten Tage», sagt Lionel Fontannaz, Meteorologe bei MeteoSchweiz.

Übersetzung
Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Für den langfristigen Verlauf bleibt der Meteorologe jedoch optimistisch:

«Wir könnten immer noch mit 20 bis 25 Grad rechnen und eine schöne Spätsaison erleben, die manche als Altweibersommer kennen.»
Lionel Fontannaz, Meteorologe bei MeteoSchweiz.

Temperaturen «könnten noch steigen»

Er weist jedoch darauf hin, dass in der Schweiz der meteorologische Herbst bereits am 1. September beginnt. Daher seien die aktuellen Temperaturen und die damit verbundenen Niederschläge «das Hauptmerkmal des Wetters zu dieser Jahreszeit». Zudem sei mit Morgennebel zu rechnen, eine Folge der längeren Nächte und der kühleren Böden.

Der Experte räumt ein, dass dieser Wetterwechsel im Vergleich zur Hitze, die Anfang August herrschte, tatsächlich «radikal» sei. «Der Sommer 2025 ist der sechstheisseste Sommer, der seit dem Beginn der meteorologischen Messungen 1864 jemals im Land verzeichnet wurde», erinnert er.

Und zur Beruhigung: «Morgens ist es Herbst und nachmittags, wenn der Himmel klar und die Sonne grosszügig scheint, ist es Sommer. Die Temperaturen können noch steigen. Am Sonntag, dem 31. August, werden wir je nach Region knapp 25 Grad erreichen.» Er fasst zusammen:

«Sobald ein Sonnenstrahl erscheint, kehrt der Sommer zurück und wir sind wieder draussen.»
Lionel Fontannaz, Meteorologe bei MeteoSchweiz.
