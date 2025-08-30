freundlich15°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Ex-Fedpol-Chefin wechselt zu israelischer Investment-Gesellschaft

Ex-Fedpol-Chefin wechselt zu israelischer Investment-Gesellschaft

Nicoletta della Valle, bis Januar 2025 Direktorin des Bundesamts für Polizei (Fedpol), sitzt neu im Beirat einer israelischen Investmentgesellschaft. Deren Ziel: Kapital für Sicherheit und Verteidigung zu beschaffen.
30.08.2025, 07:5730.08.2025, 07:57
Mehr «Schweiz»

Ende Januar 2025 gab Nicoletta della Valle ihr Amt als Direktorin des Bundesamts für Polizei (Fedpol) ab. Danach wechselte sie zur israelischen Investmentfirma Champel Capital, wie RTS recherchiert hat. Deren Ziel: 100 Millionen US-Dollar einzusammeln, um in Unternehmen – vor allem in Israel – aus den Bereichen Sicherheit und Verteidigung zu investieren.

Welche Rolle della Valle bei der Kapitalbeschaffung genau spielt, ist unklar. Sie wollte sich nicht dazu äussern – es handle sich um eine «private» Angelegenheit.

Nicoletta della Valle, Direktorin Bundesamt fuer Polizei, fedpol, spricht an einer Medienkonferenz, am Montag, 10. Mai 2021, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Nicoletta della Valle (Archivbild).Bild: keystone
Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Mehr anzeigen

Umfeld von Netanjahu

Der israelisch-schweizerische Doppelbürger Amir Weitmann ist Mitgründer von Champel Capital und wohl Mitglied von Netanjahus Likud-Partei. Zu RTS sagt er:

«Der Fonds wird sich auf Unternehmen konzentrieren, die Produkte von entscheidender Bedeutung für die Stärkung von Verteidigung und Sicherheit der freien und demokratischen Welt entwickeln.»

Zur Erinnerung: Kurz nach dem 7. Oktober 2023 plädierte Amir Weitmann in der RTS-Sendung «Temps Présent» für einen Plan, der die Evakuierung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und ihre Umsiedlung nach Ägypten vorsah.

Um die Kapitalbeschaffung voranzutreiben, wurde auch Giora Eiland, eine der prägenden Figuren der israelischen Armee, an Bord geholt. Der Generalmajor a.D. wird in der vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereichten Völkermordklage mehrfach erwähnt.

Ein Kadermann der Swiss Innovation Forces – der Innovationsagentur der Schweizer Armee – sitzt ebenfalls im selben Beirat wie Nicoletta della Valle. Die zu 100 Prozent im Besitz des Bundes stehende Firma erklärte gegenüber RTS, der Mitarbeitende habe den Beiratsposten bei Champel Capital in persönlicher Eigenschaft übernommen.

Motion eingereicht

Auch wenn der Stellenwechsel der früheren Fedpol-Chefin rechtlich zulässig ist, stuft Transparency Schweiz ihn als «potenziell problematisch» ein. RTS erinnert daran: Um einen möglichen Interessenkonflikt durch eine neue Tätigkeit zu vermeiden, kann die Bundesverwaltung verlangen, dass Spitzenbeamtinnen und -beamte bis zu zwölf Monate zuwarten, bevor sie vom öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft wechseln. Eine gesetzliche Pflicht dazu gibt es jedoch nicht.

2023 wurde eine Motion eingereicht, die den Bundesrat aufforderte, «solche Fälle zu monitoren, damit die Zivilgesellschaft informiert bleibt». Der Vorstoss wurde abgelehnt.

(rbu/ag)

Mehr zum Fedpol:

Unruhe beim Fedpol: Oberster Personenschützer des Bundes muss gehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Demonstration in Israel am 17. August 2025
1 / 14
Demonstration in Israel am 17. August 2025

«End the War»: Eine Protestaktion vom Sonntag, 17. August, in Tel Aviv. Die Demonstrierenden fordern die sofortige Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln und appellieren an die israelische Regierung, ihre Entscheidung zur Eroberung von Gaza-Stadt und weiteren Gebieten im Gazastreifen rückgängig zu machen.
quelle: keystone / atef safadi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Macron kritisiert israelisches Vorgehen in Gaza scharf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Der nächste Vollmond wird ganz besonders – er erscheint blutrot
3
Dieser junge Schweizer hat mit einem Sprung von einer Klippe einen Weltrekord gebrochen
4
Eklat in der Hockey-Justiz: Ryan Gardner muss nach Skandal-Entscheid gehen
5
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
Meistkommentiert
1
Lausanne verliert Kaly Sène nach England +++ Xavi nach London – aber nicht zu Chelsea
2
Eigenmietwert: Darum fürchten sich die Solarinstallateure vor der Abschaffung
3
Dieser Politiker wehrt sich gegen Röstis Pläne: «Tempo 30 ist eine Chance für Zentren»
4
Ratet mal, was noch schlimmer ist als Polterabend?
5
Erstmals erreichen alle Nato-Staaten das Zwei-Prozent-Ziel – das ist der Spitzenreiter
Meistgeteilt
1
Ukraine warnt vor Grossangriff +++ USA verkaufen Patriot-Raketen an Dänemark
2
Trump zertrümmert die Demokratie – Stück für Stück
3
War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Polizei nimmt nach Raub in Kreuzlingen TG drei Männer fest
Die Kantonspolizei Thurgau hat in Kreuzlingen drei Männer festgenommen. Sie bedrohten in der Nacht auf Freitag am Bahnhof einen Passanten mit einem Messer und raubten ihm sein Mobiltelefon, schrieb die Kantonspolizei in einer Mitteilung.
Zur Story