Rauszeit

Schon wieder Fernweh? 4 Ausflugstipps ins nahe Ausland für deinen nächsten Trip

Obwohl sich die Sommerferien dem Ende zuneigen, machen wir heute eine kleine Reise ins Ausland. Vielleicht kommen dir diese vier Ausflugstipps ins nahe Ausland ja gerade recht, weil du bereits wieder von Fernweh geplagt bist und deine nächsten freien Tage verplanen möchtest.

Letztes Mal sind wir mit dem Zug gereist, nicht alle diese Destinationen sind mit dem ÖV so gut zu erreichen – leider. Wir geben deshalb jeweils die Fahrzeit mit dem Auto an.

Obernai an der Ehn, Frankreich

Im Südwesten Strassburgs am Ufer der Ehn liegt die kleine Gemeinde Obernai. Das historische Altstädtchen mit seinem Sechs-Eimer-Brunnen und seinen mittelalterlichen Häusern könnte auch aus einem Märchenbuch entsprungen sein.

Bild: Shutterstock

Einen königlichen Ausblick geniesst man etwas oberhalb der Stadt bei den Rebbergen. Majestätische Köstlichkeiten findet man im charmanten Restaurant Kornhaus, welches im 15. Jahrhundert als Getreidespeicherung diente.

Bild: Shutterstock

Mit dem Zug oder dem Auto ist die Kleinstadt übrigens nur 30 Minuten von Strassburg entfernt.

🚗 Basel > circa 1,15 Stunden

🚗 Bern > circa 2 Stunden

🚗 Zürich > circa 2 Stunden



Meran, Italien

Nein, das ist kein Gemälde, das ist die italienische Stadt Meran in den Südtiroler Alpen.

Bild: Shutterstock

Die Stadt im Herzen des Südtirols zeigt sich in vielen Facetten: Während man vorbei an Palmen durch die mittelalterlichen Strassen schlendert, blickt man einerseits auf die gewaltigen Gipfel der Gletscher, andererseits auf die Rebberge um Meran.

bild: shutterstock

Und es wird sogar noch besser: Die italienische Stadt besticht mit ihren grünen Promenaden, ausgedehnten Parks, botanischen Gärten und zahlreichen Wasserläufen. Einen perfekten Zeitpunkt für einen Ausflug nach Meran gibt es nicht. Es lohnt sich aber, den Trip mit dem Traubenfest (16. bis 17. Oktober 2021) oder den Meraner Weihnachten (26. November 2021 bis 6. Januar 2022) zu verbinden.

🚗 Davos > circa 2,5 Stunden

🚗 St. Gallen > circa 4 Stunden

🚗 Aarau > circa 5 Stunden



Meersburg, Deutschland

Wenn du den Namen liest, denkst du vermutlich automatisch an ein Meer. Ich muss dich jedoch leider enttäuschen. In Meersburg erwartet dich kein Meer, dafür aber eine Burg, die direkt am Ufer des schönen Bodensees liegt. Und das Beste: Die Burg Meersburg und seine mindestens 35 eingerichteten Räume können besichtigt werden.

bild: shutterstock

Das ist aber noch lange nicht alles. Wenn du durch die Seepromenade geschlendert bist (denn diese Promenade musst du unbedingt gesehen haben!), tauchst du im Schloss Meerburg erneut in die spannende Geschichte der Stadt ein.

bild: shutterstock

Wie auch Meran ist Meersburg umgeben von Weinbergen, die bei einer Wanderung oder Weintour besichtigt werden können. Hach, Rebberge sind doch einfach immer ein Augenschmaus – egal wo und wie oft man sich die Weinfelder anguckt.

🚗 Schaffhausen > circa 40 Minuten

🚗 Luzern > circa 2 Stunden

🚗 Winterthur > circa 1 Stunde



Vogogna, Italien

Einen Weg, der dich durch mittelalterliche Gassen mitten in die Natur führt, findest du auch in der italienischen Gemeinde Vogogna in der Region Piemont. Vom Palazzo Pretorio geht es hoch zur Burg und weiter zur Rocca, einem mittelalterlichen Turm.

bild: shutterstock

Von da führt dich der Weg in den Nationalpark Val Grande, auf dem du auf über 300 Millionen Jahre alte Felsen und Gesteinsformationen triffst, die vor 30 bis 50 Millionen Jahren auf die europäische Platte trafen und dabei die Alpen bildeten. Städtchentrip und Erholung pur in einem!

bild: shutterstock

🚗 Brig > circa 1 Stunde

🚗 Locarno > circa 1 Stunde

🚗 Zürich > circa 4 Stunden