So verbringen die Bundesrätinnen und Bundesräte ihre Ferien

Ignazio Cassis

Bundespräsident Ignazio Cassis werde unter anderem vom 2. bis 4. August an der 10. Überprüfungskonferenz des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in New York teilnehmen, hiess es aus seinem Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Ansonsten wolle Cassis seine Ferien in seinem Heimatkanton Tessin verbringen.

Karin Keller-Sutter

Auch Justizministerin Karin Keller-Sutter reist beruflich zuerst ins Ausland: Anfang Juli nehme sie an einem Treffen der Schengen-Innenminister in Prag teil. Danach wolle sie ihre Ferien nutzen, um sich mit Freunden und Familie zu treffen, hiess es auf Anfrage.

Guy Parmelin

Wirtschaftsminister Guy Parmelin befindet sich derzeit auf einem viertägigen offiziellen Besuch in Südafrika. Seine Ferien werde er zu Hause verbringen, sich jedoch weiterhin «laufend über die Versorgungslage, die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine informieren und über alle Ereignisse, die ein rasches Handeln erfordern», schrieb sein Departement.

Viola Amherd

Verteidigungsministerin Viola Amherd will sich als einziges Regierungsmitglied einige Tage «in einem Nachbarland» erholen. Ansonsten werde sie während ihrer Ferien zu Hause bleiben und «die vielen Möglichkeiten für Wanderungen oder Fahrradtouren nutzen».

Alain Berset

Ein ähnliches Programm plant Innenminister Alain Berset: Der Freiburger werde seine Ferien mit seiner Familie in der Schweiz verbringen. Finanzminister Ueli Maurer seinerseits behielt seine Ferienpläne für sich und erklärte, dass es sich um «private Angelegenheiten» handle.

Simonetta Sommaruga

Umweltministerin Simonetta Sommaruga wird zwischen dem 7. und 19. Juli hintereinander nach Basel, Prag und Berlin reisen, um sich dort unter anderem mit ihren europäischen Amtskollegen zu treffen. Bei den Gesprächen wird es um Umwelt- und Energiethemen gehen. An freien Tagen will sie Konzerte besuchen und wandern.

Termine am 1. August

Ein Fixdatum haben alle Regierungsmitglieder in ihrem Sommerprogramm hervorgehoben: Der Nationalfeiertag am 1. August. Die meisten von ihnen werden auf einer oder mehreren Festtagsbühnen im ganzen Land auftreten und an den verschiedenen Feierlichkeiten teilnehmen. (sda)