Oliver Washington Bild: srf

SRF-Journalist wird Kommunikationschef von Jans

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) erhält einen neuen Kommunikationschef. Nach dem Amtsantritt von Bundesrat Beat Jans übernimmt der Radiojournalist Oliver Washington den Posten.

Der 51-Jährige tritt seine neue Funktion am kommenden Montag an, wie das EJPD am Donnerstag mitteilte.

Washington arbeitete bislang für Radio SRF und war dort zuletzt Chef vom Dienst, Teamleiter der Samstagsrundschau und Bundeshausredaktor. Von 2014 bis 2019 war er SRF-Radiokorrespondent in Brüssel.

Agnès Schenker und Christoph Lenz, die unter Elisabeth Baume-Schneider den Kommunikationsdienst des EJPD leiteten, wechseln laut Communiqué gemeinsam mit ihrer Chefin ins Innendepartement. (sda)